تويتر تحتفظ بالعلامة الزرقاء للتوثيق

تواصل – فريق التحرير:

تراجع الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لمنصة تويتر، عن قراره بإلغاء علامة التوثيق الزرقاء الشهيرة، بعد أن قال إنه ستتم إزالتها لدى المستخدمين ما لم يدفعوا رسم الاشتراك.

كما سيتعين على الشركات دفع 1000 دولار شهريا للحصول على العلامة الذهبية المخصصة لتصديق حسابات الشركات.

اتهام نيويورك تايمز

ولم تقدم “تويتر” على إزالة العلامة الزرقاء أو الذهبية، المخصصة لتصديق الحسابات على منصتها في الأول من أبريل، إلا أنها أزالت العلامة الذهبية من الحساب الرسمي لصحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، وذلك بعد تغريدة لماسك اتهم فيها الصحيفة الرافضة لدفع بدل مالي مقابل الاحتفاظ بهذه العلامة، بممارسة “دعاية” مبتذلة، حسب “الحرة”.

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تويتر بلو

وقالت “بلومبرج”: إن الآلاف من أصحاب الحسابات الموثقة كانت ينتظرون فقدان العلامة لكن ذلك لم يحدث.

بينما كانت تويتر أطلقت خدمة الاشتراك المدفوع للحسابات الموثقة، حيث يمكن للمستخدمين بدفع ثمانية دولارات في الشهر للاشتراك في خدمة “تويتر بلو”، من أجل الحصول على علامة التوثيق الشهيرة.