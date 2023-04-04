شاهد.. شاحنة تصطدم بطائرة في هذه الدولة

تواصل – فريق التحرير:

تسبب سائق شاحنة في مطار غرب المكسيك، في إلحاق أضرار كبيرة في طائرة كانت تستعد للإقلاع إلى لوس أنجلوس، بعدما اصطدم بها بقوة.

ووثق مقطع فيديو نشرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، الشاحنة وهي تصطدم بالطائرة المحملة بالركاب في مطار غوادالاخارا.

سبب وقوع الحادث

اقرأ أيضا:

طائرة تجسس أمريكية تخترق المجال الجوي الإيراني.. وطهران ترد

ووفق الصحيفة البريطانية، فقد اضطر الركاب للنزول من الطائرة، وتغيير موعد رحلتهم.

وأوضحت شركة الطيران “فيفا إيروبوس” في بيان، إن السائق كان يقود شاحنة تموين ويوصل الطعام لطائرة أخرى في المنطقة المجاورة عندما فقد وعيه فجأة.

وأضاف البيان: “تسبب الحادث بأضرار في الطائرة، ولم يصب أحد سواء من الركاب أو طاقم الطائرة”.

اقرأ أيضا:

أول طائرة مسح نفطي تهبط في المملكة عام 1934