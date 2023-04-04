هل قيام رمضان كاملًا إيمانًا واحتسابًا يضمن لي إدراك ليلة القدر؟

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أجاب فضيلة الشيخ الدكتور صالح الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء، عن سؤال حول ليلة القدر، وقال السائل: هل تكون ليلة القدر في رمضان فقط، وهل يكفي الإنسان قيام العشر الأواخر ليدرك ليلة القدر.

ورد الفوزان أن ليلة القدر تكون في رمضان قطعا، ولكن الله -عز وجل- أخفاها ليجتهد المسلم في كل رمضان، ليحصل على الأجرين، أجر قيام الشهر، وأجر ليلة القدر.

وأضاف أنه إذا اقتصر المسلم على ليال بعينها، ربما فاتته ليلة القدر، أما من قام رمضان كله إيمانا واحتسابا، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وأدرك ليلة القدر، التي هي خير من ألف شهر.

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عبادة الله

وفي وقت سابق، تحدث الشيخ الدكتور صالح الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء، في درس ديني، عن “وهم الشرك” الذي يقع فيه بعض المسلمين.

وقال الفوزان إن الله -عز وجل- أوجب على العباد أن يعبدوه، وخلقهم لذلك حيث قال: “وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون”، أي يوحدوني، وهذا حقه على عباده -سبحانه- أن يعبدون الله ولا يشركوا به شيئا، وهذا هو الشرط.

وكان أغلب العرب -قديما- يعبدون الله، ولكنهم يشركون معه آلهة آخرى -والعياذ بالله-.