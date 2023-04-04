الثلاثاء، ١٣ رمضان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٤ أبريل ٢٠٢٣ ميلادى
3 مليون متبرع.. نصف مليار ريال تبرعات لمتضرري زلزال تركيا وسوريا
توقعات الطقس: 9 مناطق على موعد مع التقلبات الجوية
بعد فرنسا والنرويج.. أستراليا تقرر حظر تطبيق تيك توك
تويتر تحتفظ بالعلامة الزرقاء للتوثيق
شاهد.. شاحنة تصطدم بطائرة في هذه الدولة
هل قيام رمضان كاملًا إيمانًا واحتسابًا يضمن لي إدراك ليلة القدر؟

الرئيسية

 /

منوعات

 /

هل قيام رمضان كاملًا إيمانًا واحتسابًا يضمن لي إدراك ليلة القدر؟

هل قيام رمضان كاملًا إيمانًا واحتسابًا يضمن لي إدراك ليلة القدر؟

هل قيام رمضان كاملًا إيمانًا واحتسابًا يضمن لي إدراك ليلة القدر؟
٠٦:١٨:٠١ ص، الثلاثاء، ١٣ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ أبريل ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أجاب فضيلة الشيخ الدكتور صالح الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء، عن سؤال حول ليلة القدر، وقال السائل: هل تكون ليلة القدر في رمضان فقط، وهل يكفي الإنسان قيام العشر الأواخر ليدرك ليلة القدر.

ورد الفوزان أن ليلة القدر تكون في رمضان قطعا، ولكن الله -عز وجل- أخفاها ليجتهد المسلم في كل رمضان، ليحصل على الأجرين، أجر قيام الشهر، وأجر ليلة القدر.

وأضاف أنه إذا اقتصر المسلم على ليال بعينها، ربما فاتته ليلة القدر، أما من قام رمضان كله إيمانا واحتسابا، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وأدرك ليلة القدر، التي هي خير من ألف شهر.

اقرأ أيضا:

بعد انقضاء ثلث رمضان.. الفوزان: انظروا ما أودعتموه

عبادة الله

وفي وقت سابق، تحدث الشيخ الدكتور صالح الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء، في درس ديني، عن “وهم الشرك” الذي يقع فيه بعض المسلمين.

وقال الفوزان إن الله -عز وجل- أوجب على العباد أن يعبدوه، وخلقهم لذلك حيث قال: “وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون”، أي يوحدوني، وهذا حقه على عباده -سبحانه- أن يعبدون الله ولا يشركوا به شيئا، وهذا هو الشرط.

وكان أغلب العرب -قديما- يعبدون الله، ولكنهم يشركون معه آلهة آخرى -والعياذ بالله-.

الكلمات الدلالية:
إدراك ليلة القدر صالح الفوزان فتاوى دينية فتاوى رمضان قيام ليلة القدر

مواد ذات صلة

المزيد
بعد فراره من الحرب.. حوثي يقتل أمه وشقيقته والسبب صادم

بعد فراره من الحرب.. حوثي يقتل أمه وشقيقته والسبب صادم

٠٥:٠٧ م، السبت، ١٥ يناير ٢٠٢٢
“اللي عنده خيمة أفضل من اللي عنده قصر”.. هكذا تصرف اللاجئون مع ضحايا الزلزال (فيديو)

“اللي عنده خيمة أفضل من اللي عنده قصر”.. هكذا تصرف اللاجئون مع ضحايا الزلزال (فيديو)

١٢:٥٧ م، الثلاثاء، ٠٧ فبراير ٢٠٢٣
واشنطن بوست: أم أمريكية تقتل رضيعها خنقاً بسبب عدم التوقف عن البكاء

واشنطن بوست: أم أمريكية تقتل رضيعها خنقاً بسبب عدم التوقف عن البكاء

٠٧:٣٣ ص، الأحد، ٢٩ مايو ٢٠١٦
صدمة بعد الكشف عن هويتهما.. أول صور للشابين المتسببين في انتحار بسنت خالد

صدمة بعد الكشف عن هويتهما.. أول صور للشابين المتسببين في انتحار بسنت خالد

١٢:٢٩ ص، الأربعاء، ٠٥ يناير ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *