هزة أرضية في بحر العرب بقوة 5.7 ريختر

تواصل – فريق التحرير:

وقعت قبل قليل هزة أرضية متوسطة في بحر العرب بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر.

وتفصيلا، أفادت وكالة الأنباء العمانية، عن وقوع هزة أرضية متوسطة في بحر العرب بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر، مؤكدة عدم وقوع أي أضرار جراء الهزة الأرضية حتى الآن.

زلزال في أضنه

وعلى جانب آخر، أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، أن زلزالا جديدا ضرب منطقة سايمبيلي في أضنة.

وأوضحت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، أن الزلزال وقع علي عمق 7.14 كيلومترات تحت سطح الأرض.

زلزال في ملاطية

وفي وقت سابق، أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، أن زلزالين ضربا منطقة دوغان شهير في ملاطية.

وأضافت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، أن الزلزال الأول وقع بقوة 4.3 على مقياس ريختر، وتم قياس عمق الزلزال بـ 11.13 كم.

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