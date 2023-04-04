في أي مكان.. إضافة على متصفح كروم لتشغيل شات جي بي تي

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يؤكد خبراء الذكاء الاصطناعي إن أدوات روبوتات الدردشة التوليدية مثل شات جي بي تي ستعمل على أتمتة جوانب العمل العادية.

لكن الجزء الأكثر صعوبة في استخدام شات جي بي تي هو الحاجة إلى إدخال المطالبات في نافذة متصفح منفصلة يدوياً.

ملحقات متصفح كروم:

ولحسن الحظ، فإن العديد من ملحقات متصفح كروم تحل هذه المشكلة من خلال السماح لك بتشغيل شات جي بي تي في أي علامة تبويب. ليس ذلك فحسب، بل يمكن لهذه الملحقات التقاط الإشارات المحتملة وتقديم استجابات سياقية بناءً على محتويات صفحة الويب.

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أحد الأمثلة على هذه الإضافات والملحقات Merlin، وهو روبوت محادثة مدعوم من GPT يعمل كملحق لمستعرض كروم، ويوفر إجراءات مثل إنشاء ملخصات لنتائج البحث، ونسخ مقاطع فيديو يوتيوب، وصياغة عمليات الكتابة، وحتى إنشاء ردود باستخدام نموذج جي بي تي 4، وهو حالياً فقط متاح لمستخدمي شات جي بي تي بلاس و Bing AI chatbot.

ملحق Merlin لشات جي بي تي

كيفية الحصول على ملحق Merlin لـ شات جي بي تي على كروم

للبدء، تحتاج إلى تثبيت ملحق Merlin Chrome في متصفح الويب الخاص بك.

ونظراً لأنه امتداد كروم، فلن يعمل إلا مع متصفحات الويب المستندة إلى كروميوم، بما في ذلك غوغل كروم وفيفالديب و بريف وأوبرا وما شابه ذلك.

ولا يعمل حالياً على مايكروسوفت إيدج، على الرغم من أنه يعتمد أيضاً على كروميوم.

توجه إلى صفحة Merlin المخصصة في سوق كروم الإلكتروني من متصفحك وانقر على “إضافة إلى كروم”.

سيظهر مربع حوار آخر، يحذرك من أن Merlin يمكنه قراءة بياناتك على جميع مواقع الويب.

سياسة الخصوصية:

وفي حين أن ذلك قد يكون مقلقاً لبعض المستخدمين، تنص سياسة خصوصية Merlin على أنه لا يجمع معلومات شخصية مثل عنوان IP الخاص بك، والمحتويات الموجودة في جميع صفحات الويب، ومعلومات حول جهازك. ومع ذلك، قد يجمع معلومات حول المطالبات وأي نص تحدده على موقع ويب لروبوت الدردشة لتقديم المعلومات ذات الصلة.

إذا كانت هذه الشروط مقبولة بالنسبة لك، فانقر فوق “إضافة ملحق” في النافذة المنبثقة لاستئناف عملية التثبيت.

بعد ذلك، ستحتاج إلى التسجيل باستخدام حساب غوغل أو بريدك الإلكتروني لبدء استخدام شات جي بي تي عبر Merlin.

وبمجرد إنشاء حساب أو تسجيل الدخول إلى الملحق، يتم تعيين Merlin للعمل.

والفائدة الأكثر وضوحاً لـ Merlin هي أنه يمكنك المطالبة بالظهور على أي صفحة ويب (محرر مستندات غوغل غير مدعوم في الوقت الحالي).

ويمكنك استحضار الملحق بالضغط على Alt + M على جهاز كمبيوتر يعمل بنظام ويندوز أو Command + M على جهاز ماك.

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