مداهمة شقة سكنية في جدة ومفاجأة صادمة بشأن ما تم ضبطه(صور)

تواصل- فريق التحرير:

داهمت أمانة محافظة جدة موقعا بنطاق حي “العزيزية” لتخزين وتحضير المأكولات الرمضانية، ما أسفر عن مصادرة وإتلاف 30 طنا من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك.

ويأتي ذلك ضمن الجهود لتحسين وزيادة مستوى الامتثال للاشتراطات الصحية والنظامية.

شقة سكنية

وأكدت الإدارة العامة للإعلام والاتصال المؤسسي بأمانة جدة، أن مراقبي الأمانة وخلال جولاتهم المكثفة بالنطاق تمكنوا من ضبط شقة سكنية والتي جرى استغلالها لتخزين وإعداد المأكولات بطريقة تفتقر إلى أدنى الاشتراطات الصحية.

رصد كميات من المعجنات المجمدة

وأضافت، أنه جرى رصد كميات من المعجنات المجمدة بالإضافة إلى استخدام مواد أولية منتهية الصلاحشية لصناعة الحلويات بطرق مخالفة.

كما عثرت الفرق الرقابية على برادات كبيرة لتخزين اللحوم في بيئة غير صحية، مشيراً إلى أنه جرى مصادرة وإتلاف كافة المصادرات وإغلاق الموقع.

اقرأ أيضا

انتحلوا صفة غير صحيحة.. ضبط 3 أشخاص واسترداد مبلغ 620 ألف ريال بجدة