“تويتر” تتخلى عن رمز الطائر الأزرق وتستبدله بـ”رأس كلب”.. تعرف على السبب

تواصل- وكالات:

أقدم رجل الأعمال الملياردير إيلون ماسك، مساء أمس الاثنين، على تغيير شعار منصة “تويتر” الشهير والمعروف برمز الطائر الأزرق، بشعار العملة المشفرة “دوجكوين”.

رأس كلب أرجواني اللون

وتغير رمز منصة “تويتر” التي يمتلكها ماسك، وظهر شعار العملة المشفرة وهو عبارة عن رأس كلب أرجواني اللون على الصفحات الرئيسية للمنصة.

وحسب وكالة “بلومبرغ” الأمريكية، شهدت قيمة عملة “دوجكوين” ارتفاعا ملحوظا قدر بنحو 30 بالمئة منذ أن أصبح شعارها رمزا لمنصة تويتر.

عملة “دوجكوين”

وتعد عملة “دوجكوين” من العملات الرقمية التي دخلت سوق العملات المشفرة مؤخرا، ويأتي شعارها على شكل أحد أنواع الكلاب ولهذا السبب أطلق عليها فيما بعد عملة “الكلب الإلكترونية”.

ويعد إيلون ماسك من أحد الداعمين البارزين لعملة “دوجكوين”، ويسمح للأشخاص دفع ثمن السيارات الكهربائية الفاخرة التي تصنعها شركته “تسلا” باستخدام تلك العملة المشفرة.

أمر مؤقت

ووفقا لتقارير إعلامية، يُعتقد أن تغيير شعار تويتر أمر مؤقت. ولم يعلق ماسك أو أي من إدارة تويتر حتى كتابة هذه السطور، على تلك الخطوة أو الهدف منها.

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