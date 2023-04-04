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سحور ليلة الثالث عشر من رمضان.. السلطة وجبة متكاملة
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سحور ليلة الثالث عشر من رمضان.. السلطة وجبة متكاملة

سحور ليلة الثالث عشر من رمضان.. السلطة وجبة متكاملة

سحور ليلة الثالث عشر من رمضان.. السلطة وجبة متكاملة
٠٣:٠٤:٥١ ص، الثلاثاء، ١٣ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تجاوزت أطباق السلطات فكرة كونها مجرد مقبلات، أو فاتح للشهية، حيث أنها تعتبر طبقا رئيسا في الوجبات.

أما عن وجبة السحور، فيمكن الاعتماد بشكل أساسي على أطباق السلطات وإعدادها بطرق مختلفة.

سلطة الجبن والخضروات

يمكن إعداد طبق سلطة مكون من الخضروات، مثل الخس والبقدونس، ويضاف إليها الجبن الأبيض، ويمكن أيضا إضافة القليل من البيض المسلوق.

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سلطة الحمص بزيت الزيتون

وجبة أخرى، تصلح كوجبة للسحور، وهي سلطة الحمص بزيت الزيتون ، وتعتمد على الحمص بشكل أساسي، ويضاف إليه قطع من الخبز المحمص وزيت الزيتون.

وكذلك يمكن إضافة الخضروات ذات الألياف، وأيضا الطماطم.

سلطة الفواكه

يمكن إعداد طبقا من سلطة الفواكه، مع مراعاة نسبة السكر والكربوهيدرات، وذلك يكون بالاعتماد على الفواكه مثل الفراولة والموز، أو البطيخ.

ومن حانبه، قال الدكتور هشام الوصيف، استشاري التغذية العلاجية، إن هناك 3 أنواع من الجبن يمكن تناولها في وجبة السحور، وهم:

– الجبن القريش.

– الجبن الفيتا.

وأضاف الوصيف أن الجبن القريش مناسب لوجبة السحور، لاحتوائه على نسبة عالية من البروتين، الذي يساعد على تقليل الشعور بالجوع أثناء الصيام، حسب “الكونسلتو”.

وأوضح خبير التغذية أن من الأسباب التي تجعل الجبن القريش مفيد للجسم في السحور هو غناه بمعدن الكالسيوم، الذي يساهم في تقوية العظام وحمايتها من الكسور والإصابة بالهشاشة.

الكلمات الدلالية:
سلطة الحمص سلطة الخضروات والجبن سلطة الفواكه وجبة السحور

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