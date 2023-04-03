6 أطعمة غنية بالمياه تحافظ على رطوبة الجسد خلال الصيام

تواصل – فريق التحرير:

ينصح خبراء الصحة بتناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الماء خلال السحور وذلك للحفاظ على رطوبة الجسم خلال ساعات الصيام في الصباح.

أطعمة تحتوي على الماء

وإليك الأطعمة الغنية بالمياه وفقًا لما نشره موقع “ndtv” والتي تقي من العطش في نهار رمضان وتبقى الجسم رطباً لعدد من الساعات:

اقرأ أيضا:

“الدوخة” من أعراض الصيام.. 4 نصائح لمواجهتها

1. الخيار

الخيار غني بالمياه ويحتوي على فيتامين K الذي يمكن أن يساعد في تحسين صحة العظام. كما أنه منخفض السعرات الحرارية ويحتوي على السكريات الطبيعية ، مما يجعله خيارًا رائعًا للوجبات الخفيفة لمن يتطلعون إلى الحفاظ على وزن صحي.

2. ماء جوز الهند

ماء جوز الهند غني بالإلكتروليتات، وخاصة البوتاسيوم والمغنيسيوم الضروريان للترطيب، كما أنه يحتوي على السكريات الطبيعية والمعادن التي تساعد على تعويض السوائل المفقودة من الجسم.

3. البطيخ

البطيخ غني بالماء والإلكتروليتات، ما يجعله مصدرًا رائعًا للترطيب، كما أنها غنية بمضادات الأكسدة والفيتامينات مثل فيتامين أ وج والتي يمكن أن تساعد في تعزيز جهاز المناعة.

4. النعناع

يعتبر النعناع مصدرًا رائعًا للترطيب لأنه يحتوي على الماء ويمكن أن يساعد أيضًا في تهدئة اضطراب المعدة، وهو أيضًا مدر طبيعي للبول يمكن أن يساعد في طرد السموم من الجسم.

5. الطماطم

الطماطم غنية بالمياه وتحتوي على مستويات عالية من الليكوبين، وهو أحد مضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في حماية الجسم من أضرار الجذور الحرة، يحتوي أيضًا على فيتامين سي الذي يمكن أن يساعد في تعزيز جهاز المناعة.

6. اللبن الرائب

يحتوي اللبن الرائب على البروبيوتيك التي يمكن أن تساعد في الحفاظ على صحة الأمعاء وتعزيز الهضم، كما أنه مصدر كبير للترطيب ويحتوي على إلكتروليتات مثل البوتاسيوم التي يمكن أن تساعد في استعادة توازن السوائل في الجسم.

اقرأ أيضا:

“الصحة” لمرضى السكري: هذه حالات الإفطار في الصيام ضمن حملة “رمضان مفتاح”