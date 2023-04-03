الهيئة الملكية تعلن عن حاجتها لموظفين.. رابط التقديم

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أعلنت الهيئة الملكية، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن طرح وظائف شاغرة في عدّة مجالات، للعمل في عدّة مدن مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط – وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

أستاذ مساعد – إدارة الاعمال (محاسبه).

أستاذ مساعد – إدارة الاعمال( الموارد البشريه).

مدرب – هندسة التصنيع.

مدرب اول – هندسة حاسب الألي.

أستاذ مساعد – علوم الحاسب الألي.

أستاذ مساعد – الهندسة المدنية.

أستاذ مساعد – تقنية هندسة التصنيع.

مدرب (هندسة ميكانيكية – لحام).

أستاذ مساعد – هندسة كيميائية(انتقال الحرارة والديناميكية الحرارية).

أستاذ مساعد – هندسة كيميائية(التحكم بالعمليات).

والمزيد …

طريقة التقديم:

أوضحت الهيئة أن التقديم متاح على الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 3 أبريل 2023م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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