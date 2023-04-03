الهيئة الملكية تعلن عن حاجتها لموظفين.. رابط التقديم
تواصل- فريق التحرير:
أعلنت الهيئة الملكية، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن طرح وظائف شاغرة في عدّة مجالات، للعمل في عدّة مدن مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط – وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية:
أستاذ مساعد – إدارة الاعمال (محاسبه).
أستاذ مساعد – إدارة الاعمال( الموارد البشريه).
مدرب – هندسة التصنيع.
مدرب اول – هندسة حاسب الألي.
أستاذ مساعد – علوم الحاسب الألي.
أستاذ مساعد – الهندسة المدنية.
أستاذ مساعد – تقنية هندسة التصنيع.
مدرب (هندسة ميكانيكية – لحام).
أستاذ مساعد – هندسة كيميائية(انتقال الحرارة والديناميكية الحرارية).
أستاذ مساعد – هندسة كيميائية(التحكم بالعمليات).
والمزيد …
طريقة التقديم:
أوضحت الهيئة أن التقديم متاح على الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 3 أبريل 2023م.
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
رابط التقديم – (اضغط هنا).
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