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الهيئة الملكية تعلن عن حاجتها لموظفين.. رابط التقديم
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الهيئة الملكية تعلن عن حاجتها لموظفين.. رابط التقديم

الهيئة الملكية تعلن عن حاجتها لموظفين.. رابط التقديم

الهيئة الملكية تعلن عن حاجتها لموظفين.. رابط التقديم
٠٢:٢٥:٣٤ ص، الثلاثاء، ١٣ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت الهيئة الملكية، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن طرح وظائف شاغرة في عدّة مجالات، للعمل في عدّة مدن مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط – وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

أستاذ مساعد – إدارة الاعمال (محاسبه).

أستاذ مساعد – إدارة الاعمال( الموارد البشريه).

مدرب – هندسة التصنيع.

مدرب اول – هندسة حاسب الألي.

أستاذ مساعد – علوم الحاسب الألي.

أستاذ مساعد – الهندسة المدنية.

أستاذ مساعد – تقنية هندسة التصنيع.

مدرب (هندسة ميكانيكية – لحام).

أستاذ مساعد – هندسة كيميائية(انتقال الحرارة والديناميكية الحرارية).

أستاذ مساعد – هندسة كيميائية(التحكم بالعمليات).

والمزيد …

طريقة التقديم:

أوضحت الهيئة أن التقديم متاح على الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 3 أبريل 2023م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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