خلال العشر الأوائل من رمضان.. 675 ألفاً تشرفوا بالزيارة والسلام على المصطفى ﷺ

تواصل – واس:

تواصل وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ممثلة في الإدارة العامة للحشود جهودها اليومية بالتعاون مع الجهات الأمنية للتسهيل على الزوار الدخول للسلام على رسول الله ﷺ وصاحبيه رضي الله عنهما.

تسهيل الزيارة

ووصل عدد الزوار خلال الأيام العشرة الأولى من شهر رمضان المبارك أكثر من ٦٧٥ ألفا.

وتأتي هذه الجهود حرصًا من وكالة شؤون المسجد النبوي للتسهيل على الزوار والمصلين السلام على رسول الله ﷺ وصاحبيه رضي الله عنهما, وفق تطلعات ولاة الأمر- حفظهم الله-.

اقرأ أيضا:

رئاسة المسجد النبوي تعلن نجاح خطة الثلث الأول من رمضان

الاعتكاف بالمسجد النبوي

أعلنت وكالة المسجد النبوي اليوم الاثنين، عن إتاحة خدمة التسجيل للراغبين بالاعتكافِ في المسجد النبوي للعام الحالي.

وأوضحت أن التسجيل للراغبين بالاعتكافِ في المسجد النبوي سيكون متاحًا عبر تطبيق “زائرون”.

وأكدت أن هذه الخدمة تتيح للمعتكف التسجيل والاطلاع على التعليمات والشروط التي يجب مراعاتها عند الاعتكاف بالمسجد النبوي؛مما يحقق النجاح المأمول لشعيرة الاعتكاف.

الاعتكاف بالمسجد الحرام خلال العشر الأواخر

فيما أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي اليوم، عن البدء في استقبال الراغبين في التسجيل في خدمة الاعتكاف بالمسجد الحرام خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.