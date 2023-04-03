شؤون الحرمين تقدم خدمات الإرشاد المكاني لأكثر من 10 آلاف مستفيد

تواصل- واس:

قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة بالإدارة العامة للحشود خلال العشر الأيام الأولى من شهر رمضان، بتقديم خدمات الإرشاد المكاني لأكثر من (10) آلاف مستفيد داخل المسجد الحرام.

مبادرة “إسألني”

وأوضح مدير الإدارة العامة للحشود فارس بن محمد المسعودي أن الإدارة أطلقت مبادرة بعنوان “إسألني” للرد على الاستفسارات، إضافة إلى متابعة أعمال خطة الحشود ورصد متغيرات الخطة بشكل يومي حسب ما تقتضيه كثافة القاصدين من المصلين والمعتمرين .

ملاحظات الحشود المتكررة

وأشار إلى أن الإدارة ترصد ملاحظات الحشود المتكررة على مدار الساعة ومتابعة اللوحات الإرشادية داخل أروقة المسجد الحرام وتوجيه الحشود حسب الخطة المعدة وذلك بالتعاون مع الجهات المشاركة ذات العلاقة، وتفعيل إرشاد القاصدين والمعتمرين داخل المسجد الحرام والتعريف بأقرب المصليات المخصصة للمصلين والمعتمرين وأماكن الخدمات والممرات المؤدية لوجهة القاصد.

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