في بريدة.. موائد الإحسان لتفطير الصائمين تقدِّم وجبات بـ 3 مواقع

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تقدم موائد الإحسان لتفطير الصائمين التابعة لجمعية الإحسان للخدمات الاجتماعية ببريدة ، مبادرة إفطار للصائمين ، وتحضير وتقديم وجبات مطبوخة، في 3 مواقع بمدينة بريدة بمشاركة 915 متطوعًا.

مشروع إفطار الصائمين

ويقدم في المشروع وجبات تتنوع بين الكبسة السعودية بالدجاج واللحم، والشوربة، والتمور، والمرطبات، والمياه الصحية، فيما يتم تحضير وجبات لكبار السن تضمن التنوع في تقديم أصناف الغذاء.

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يشار إلى أن جمعية الإحسان للخدمات الاجتماعية بمدينة بريدة عزَّزَت العمل الخيري والتنموي عبر تقديم وجبات إفطار صائم في شهر رمضان المبارك للجاليات المسلمة، ضمن أهدافها الإستراتيجية لتفعيل المبادرات والمشاريع النوعية، وتقديم الخدمات الإنسانية للأسر المحتاجة ماديًّا ومعنويًّا، من خلال مجموعة برامج مجتمعية متجددة للمستفيدين.

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