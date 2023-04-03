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ماذا فعل رجل أمن مع طفل أثناء الطواف؟ (فيديو متداول)

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ماذا فعل رجل أمن مع طفل أثناء الطواف؟ (فيديو متداول)

ماذا فعل رجل أمن مع طفل أثناء الطواف؟ (فيديو متداول)

ماذا فعل رجل أمن مع طفل أثناء الطواف؟ (فيديو متداول)
٠١:٤١:١٠ ص، الثلاثاء، ١٣ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تفاعل رواد السوشيال ميديا، مع مقطع فيديو أظهر تعامل أحد رجال الأمن مع طفل داخل الحرم، وحاز الفيديو على نسبة عالية من المشاهدة، عبر “تويتر”.

مداعبة في الحرم

وأظهر الفيديو تفاعل رجل الأمن مع طفل صغير لم يتجاوز خمس سنوات، يمسك مسبحة خشبية، وقام بحمله ومداعبته وتقبيله، في حين انتابت الطفل حالة من الفرحة، بعد تفاعل رجل الأمن معه.

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تفاجأ برؤية والدته 

وفي وقت سابق، انتشر عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو قصير لأحد أفراد الأمن بالحرم المكي، لقي والدته في ساحة المسجد قدرا، وتفاعل رواد الموقع مع المقطع.

ويظهر رجل الأمن سائرا مع زميله، في الفيديو الذي نقلته “العربية”، وتظهر أمه تنادي عليه وتشده إليها، فتفاجأ برؤيتها، وأقبل عليها مقبلا رأسها ويديها.

جهود رجال الأمن

ويبذل رجال أمن الحرم جهودا واضحة من أجل تطبيق خطط رئاسة شؤون الحرمين، والتسهيل على المصلين والزوار، والحجاج والمعتمرين.

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