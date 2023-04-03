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بيان عاجل من تعليم الأحساء حول فيديو احتجاز طفل داخل مدرسته
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بيان عاجل من تعليم الأحساء حول فيديو احتجاز طفل داخل مدرسته

بيان عاجل من تعليم الأحساء حول فيديو احتجاز طفل داخل مدرسته

بيان عاجل من تعليم الأحساء حول فيديو احتجاز طفل داخل مدرسته
١٢:٥٣:١٢ ص، الثلاثاء، ١٣ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

أصدرت الإدارة العامة للتعليم بالأحساء بيانا حول تواجد طفل داخل مدرسة خارج أوقات الدوام.

طفل داخل مدرسة في الأحساء:

وأوضحت الإدارة التعليمية بالأحساء أنه تم تشكيل لجنة مختصة من الإدارة للتحقق مما تم تداوله عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

وكان مقطع فيديو قد تم تداوله تحت عنوان : ” تواجد طالب داخل مدرسة خارج أوقات الدوام ” بإحدى مدارس مدينة الهفوف لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة.

اليوم الدراسي في رمضان بالأحساء:

وكانت إدارة تعليم الأحساء، أعلنت التوقيت الزمني لليوم الدراسي لشهر رمضان المبارك للعام 1444هـ، في جميع المدارس الحكومية والأهلية، ومدارس التعليم المستمر، ومكاتب التعليم.

مواعيد قطاعي البنين والبنات:

وأوردت “تعليم الأحساء” عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، مواعيد قطاعي البنين والبنات وهي كالأتي:

– قطاع البنين

– الحضور عند الساعة 9:30 صباحا

– الحصة الأولى 9:45

– الوقت المخصص للحصة 35 دقيقة

– قطاع البنات

– الحضور عند الساعة 9:15 صباحا

– الحصة الأولى الساعة 9:30

– الوقت المخصص للحصة 35 دقيقة

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الكلمات الدلالية:
احتجاز طفل اخبار السعودية الدراسة تعليم الأحساء وزارة التعليم

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