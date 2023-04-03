بيان عاجل من تعليم الأحساء حول فيديو احتجاز طفل داخل مدرسته
تواصل- فريق التحرير:
أصدرت الإدارة العامة للتعليم بالأحساء بيانا حول تواجد طفل داخل مدرسة خارج أوقات الدوام.
طفل داخل مدرسة في الأحساء:
وأوضحت الإدارة التعليمية بالأحساء أنه تم تشكيل لجنة مختصة من الإدارة للتحقق مما تم تداوله عبر شبكات التواصل الاجتماعي.
وكان مقطع فيديو قد تم تداوله تحت عنوان : ” تواجد طالب داخل مدرسة خارج أوقات الدوام ” بإحدى مدارس مدينة الهفوف لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة.
اليوم الدراسي في رمضان بالأحساء:
وكانت إدارة تعليم الأحساء، أعلنت التوقيت الزمني لليوم الدراسي لشهر رمضان المبارك للعام 1444هـ، في جميع المدارس الحكومية والأهلية، ومدارس التعليم المستمر، ومكاتب التعليم.
مواعيد قطاعي البنين والبنات:
وأوردت “تعليم الأحساء” عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، مواعيد قطاعي البنين والبنات وهي كالأتي:
– قطاع البنين
– الحضور عند الساعة 9:30 صباحا
– الحصة الأولى 9:45
– الوقت المخصص للحصة 35 دقيقة
– قطاع البنات
– الحضور عند الساعة 9:15 صباحا
– الحصة الأولى الساعة 9:30
– الوقت المخصص للحصة 35 دقيقة
اقرأ أيضا
فيديو متداول: احتجاز طالب داخل مدرسة بالأحساء.. وأحد المارة: لولا انتباهي لظل مصيره مجهولا