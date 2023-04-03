بيان عاجل من تعليم الأحساء حول فيديو احتجاز طفل داخل مدرسته

تواصل- فريق التحرير:

أصدرت الإدارة العامة للتعليم بالأحساء بيانا حول تواجد طفل داخل مدرسة خارج أوقات الدوام.

طفل داخل مدرسة في الأحساء:

وأوضحت الإدارة التعليمية بالأحساء أنه تم تشكيل لجنة مختصة من الإدارة للتحقق مما تم تداوله عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

وكان مقطع فيديو قد تم تداوله تحت عنوان : ” تواجد طالب داخل مدرسة خارج أوقات الدوام ” بإحدى مدارس مدينة الهفوف لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة.

اليوم الدراسي في رمضان بالأحساء:

وكانت إدارة تعليم الأحساء، أعلنت التوقيت الزمني لليوم الدراسي لشهر رمضان المبارك للعام 1444هـ، في جميع المدارس الحكومية والأهلية، ومدارس التعليم المستمر، ومكاتب التعليم.

مواعيد قطاعي البنين والبنات:

وأوردت “تعليم الأحساء” عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، مواعيد قطاعي البنين والبنات وهي كالأتي:

– قطاع البنين

– الحضور عند الساعة 9:30 صباحا

– الحصة الأولى 9:45

– الوقت المخصص للحصة 35 دقيقة

– قطاع البنات

– الحضور عند الساعة 9:15 صباحا

– الحصة الأولى الساعة 9:30

– الوقت المخصص للحصة 35 دقيقة

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