الثلاثاء، ١٣ رمضان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٤ أبريل ٢٠٢٣ ميلادى
سحور ليلة الثالث عشر من رمضان.. السلطة وجبة متكاملة
“تويتر” تتخلى عن رمز الطائر الأزرق وتستبدله بـ”رأس كلب”.. تعرف على السبب
مواقيت الصلاة يوم 13 رمضان.. أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء
6 أطعمة غنية بالمياه تحافظ على رطوبة الجسد خلال الصيام
الهيئة الملكية تعلن عن حاجتها لموظفين.. رابط التقديم
خلال العشر الأوائل من رمضان.. 675 ألفاً تشرفوا بالزيارة والسلام على المصطفى ﷺ

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

مواقيت الصلاة يوم 13 رمضان.. أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء

مواقيت الصلاة يوم 13 رمضان.. أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء

مواقيت الصلاة يوم 13 رمضان.. أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء
٠٢:٥٧:٥٨ ص، الثلاثاء، ١٣ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ أبريل ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الثلاثاء 13 رمضان 1444 هجرية، الموافق 4 إبريل 2023م.

ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:07 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 7:58، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 4:58 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:54 مساءً بمشيئة الرحمن.

وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الثلاثاء 13 رمضان 1444هـ كالتالي:

اقرأ أيضاً:

خطيب المسجد النبوي: اغتنموا يوم الجمعة في الصلاة على النبي (فيديو)

مواقيت الصلاة ليوم الثلاثاء

موعد أذان الفجر

مكة – 4:54

المدينة – 4:51

الرياض – 4:23

موعد أذان الظهر

مكة – 12:24

المدينة – 12:25

الرياض – 11:57

موعد أذان العصر

مكة – 3:50

المدينة – 3:53

الرياض – 3:25

موعد أذان المغرب

مكة – 6:37

المدينة – 6:39

الرياض – 6:11

موعد أذان العشاء

مكة – 8:37

المدينة – 8:39

الرياض – 8:11

اقرأ أيضاً:

عاد إلى الصلاة وأقلع عن المخدرات.. اعترافات صاحب مقطع شهير من داخل السجن (فيديو)

الكلمات الدلالية:
الأذان الصلاة مواقيت الصلاة مواقيت الصلاة بجميع المناطق

مواد ذات صلة

المزيد
«التعاون الخليجي»: مرتكبو حادث القطيف هدفوا لزعزعة أمن واستقرار المملكة

«التعاون الخليجي»: مرتكبو حادث القطيف هدفوا لزعزعة أمن واستقرار المملكة

٠١:٠٧ ص، السبت، ٢٣ مايو ٢٠١٥
الأرصاد: توقعات بهطول أمطار غزيرة على 8 مناطق

الأرصاد: توقعات بهطول أمطار غزيرة على 8 مناطق

٠٧:٢٣ ص، الأربعاء، ٢٥ نوفمبر ٢٠١٥
سجن وتغريم 5 من قائدي السيارات لارتكابهم مخالفات في مسيرات زواج بحائل

سجن وتغريم 5 من قائدي السيارات لارتكابهم مخالفات في مسيرات زواج بحائل

١٢:٢٦ ص، الأثنين، ١٧ يوليو ٢٠١٧
بالفيديو.. شاب متهور يفشل في تجاوز السيول بجازان

بالفيديو.. شاب متهور يفشل في تجاوز السيول بجازان

١٠:١١ ص، الأثنين، ١٨ أبريل ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *