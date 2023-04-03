الإثنين، ١٢ رمضان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٣ أبريل ٢٠٢٣ ميلادى
شاهد.. هكذا تم استقبال المتهم بحرق مسلمين في أحد سجون بريطانيا
المشهد الذي فضح مليشيا الحوثي.. دهس 4 نساء بطريقة وحشية في رمضان
“ألفة ومودة في السراء والضراء”.. “الموركي” عادة عريقة بدولة عربية للإفطار الجماعي
المدينة وجازان تتصدران معدلات البطالة.. ماذا عن الرياض؟
بيان عاجل من تعليم الأحساء حول فيديو احتجاز طفل داخل مدرسته
هل يمكن لمن يتقاضى معاشًا تقاعديًا فتح نشاط تجاري؟

الرئيسية

 /

اهم الاخبار

 /

المدينة وجازان تتصدران معدلات البطالة.. ماذا عن الرياض؟

المدينة وجازان تتصدران معدلات البطالة.. ماذا عن الرياض؟

المدينة وجازان تتصدران معدلات البطالة.. ماذا عن الرياض؟
٠١:٠٤:٠٥ ص، الثلاثاء، ١٣ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ أبريل ٢٠٢٣
0

تواصل- فريق التحرير:

كشف تقرير الهيئة العامة للإحصاء، عن انخفاض معدل البطالة في الربع الرابع من العام الماضي، بين المواطنين إلى 15.4%.

وأوضح أنه شكل معه أعلى انخفاض في بطالة الإناث، وارتفاع معدل المشتغلات للمواطنات إلى السكان بـ30.4%.

معدلات البطالة بالمملكة:

وبحسب ما نشرته “الوطن” فقد وصل انخفاض معدل المشاركة في القوى العاملة للمواطنات إلى 36.0%.

فيما بلغ معدل البطالة لدى الذكور 4.2%، وارتفاع معدل المشتغلين إلى السكان ليبلغ 68.5%، ومعدل المشاركة في القوى العاملة 65.7%.

معدل البطالة الإجمالي:

وانخفض معدل البطالة لإجمالي سكان المملكة إلى 4.8%، في الربع الرابع من عام 2022، في وقت بلغ انخفاض معدل البطالة للمواطنين 8.0%، وغير المواطينن 1.5%.

وارتفع معدل المشتغلين للمواطنين إلى السكان بنسبة 48.3%، واستقر معدل مشاركة المواطنين في القوى العاملة عند 52.5%.

المدينة وجازان والرياض:

بينما تصدرت منطقتا جازان والمدينة معدل البطالة للذكور والإناث في المناطق.

تصدرت منطقة جازان معدل بطالة الذكور بـ7.6%، والمدينة المنورة بطالة الإناث بـ22.5%.

فيما استحوذت المدينة المنورة على النصيب الأكبر، من إجمالي معدل البطالة بالمناطق بـ12.2%.

وحلت جازان ثانيا بـ11.0%، وحائل ثالثا بـ10.8%، وعسير رابعا بـ10.4%، والباحة خامسا بـ9.2%.

أما الرياض فقد حلّت في المرتبة الأخيرة كأقل المناطق بطالة بـ6.7%، والشرقية ثانيا بـ6.9%، ومكة المكرمة ثالثا بـ7.0%، والحدود الشمالية رابعا بـ7.8%، ونجران خامسا بـ7.9%.

الفئات العمرية:

وتصدرت الفئة العمرية من 15-24 سنة، معدل البطالة حسب الفئات العمرية بـ16.8%.

وحلت الفئة العمرية من 25-34 سنة ثانيا بـ10.8%، و35-44 سنة ثالثا بـ5.4%، ومن 45-54 سنة رابعا بـ1.7%.

اقرأ أيضا

“الإحصاء”: انخفاض معدل البطالة بين مواطني المملكة إلى 8.0%

الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية البطالة المدينة المنورة جازان

مواد ذات صلة

المزيد
تنبيه مهم من حساب المواطن للمستفيدين بخصوص البيانات والدخل

تنبيه مهم من حساب المواطن للمستفيدين بخصوص البيانات والدخل

٠٣:٢٨ م، الخميس، ١٣ أكتوبر ٢٠٢٢
عاجل.. “الداخلية” تعلن نتائج القبول بالقوات الخاصة للأمن البيئي عبر أبشر توظيف

عاجل.. “الداخلية” تعلن نتائج القبول بالقوات الخاصة للأمن البيئي عبر أبشر توظيف

٠٤:٠٤ م، الأربعاء، ٢٤ أغسطس ٢٠٢٢
عضو «شورى» يقترح رفع سعر الخبز إلى ريالين

عضو «شورى» يقترح رفع سعر الخبز إلى ريالين

٠٤:٣٨ م، الأثنين، ١٣ يونيو ٢٠١٦
اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقته مليشيا الحوثي الإرهابية باتجاه نجران

اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقته مليشيا الحوثي الإرهابية باتجاه نجران

٠٣:٤٩ م، السبت، ١٣ يونيو ٢٠٢٠

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *