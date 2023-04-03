المدينة وجازان تتصدران معدلات البطالة.. ماذا عن الرياض؟

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كشف تقرير الهيئة العامة للإحصاء، عن انخفاض معدل البطالة في الربع الرابع من العام الماضي، بين المواطنين إلى 15.4%.

وأوضح أنه شكل معه أعلى انخفاض في بطالة الإناث، وارتفاع معدل المشتغلات للمواطنات إلى السكان بـ30.4%.

معدلات البطالة بالمملكة:

وبحسب ما نشرته “الوطن” فقد وصل انخفاض معدل المشاركة في القوى العاملة للمواطنات إلى 36.0%.

فيما بلغ معدل البطالة لدى الذكور 4.2%، وارتفاع معدل المشتغلين إلى السكان ليبلغ 68.5%، ومعدل المشاركة في القوى العاملة 65.7%.

معدل البطالة الإجمالي:

وانخفض معدل البطالة لإجمالي سكان المملكة إلى 4.8%، في الربع الرابع من عام 2022، في وقت بلغ انخفاض معدل البطالة للمواطنين 8.0%، وغير المواطينن 1.5%.

وارتفع معدل المشتغلين للمواطنين إلى السكان بنسبة 48.3%، واستقر معدل مشاركة المواطنين في القوى العاملة عند 52.5%.

المدينة وجازان والرياض:

بينما تصدرت منطقتا جازان والمدينة معدل البطالة للذكور والإناث في المناطق.

تصدرت منطقة جازان معدل بطالة الذكور بـ7.6%، والمدينة المنورة بطالة الإناث بـ22.5%.

فيما استحوذت المدينة المنورة على النصيب الأكبر، من إجمالي معدل البطالة بالمناطق بـ12.2%.

وحلت جازان ثانيا بـ11.0%، وحائل ثالثا بـ10.8%، وعسير رابعا بـ10.4%، والباحة خامسا بـ9.2%.

أما الرياض فقد حلّت في المرتبة الأخيرة كأقل المناطق بطالة بـ6.7%، والشرقية ثانيا بـ6.9%، ومكة المكرمة ثالثا بـ7.0%، والحدود الشمالية رابعا بـ7.8%، ونجران خامسا بـ7.9%.

الفئات العمرية:

وتصدرت الفئة العمرية من 15-24 سنة، معدل البطالة حسب الفئات العمرية بـ16.8%.

وحلت الفئة العمرية من 25-34 سنة ثانيا بـ10.8%، و35-44 سنة ثالثا بـ5.4%، ومن 45-54 سنة رابعا بـ1.7%.

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