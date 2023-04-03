“ألفة ومودة في السراء والضراء”.. “الموركي” عادة عريقة بدولة عربية للإفطار الجماعي

تواصل- فريق التحرير:

تختلف العادات ومظاهر الاحتفال بشهر رمضان الكريم من دولة إلى أخرى، حيث يشهد السودان خلال الشهر الفضيل العديد من مظاهر التلاحم الاجتماعي.

عادة الموركي:

وذكرت وسائل إعلام سودانية عن الدكتور أمير النور من منطقة النيل الأزرق، أن لشهر رمضان عادات خاصة به لإثراء جانب المودة والرحمة بين الناس.

وأوضح أن عادة “الموركي”، تأتي في المقدمة، والتي تشمل التعاون في السراء والضراء بين المجموعات المجتمعية.

وبحسب ما ذكرته صحيفة “الراكوبة” السودانية، فإنه يقوم كل مجتمع بتقديم ما لديه من ثروات حيوانية أو زراعية أو طعام للناس.

ونوهت أنه من عادات رمضان يكون الإفطار الجماعي خارج المساكن، وتقديم أبرز الأكلات الشعبية مثل أكلة “الدبة” المكونة من القرع المسلوق، وتعتبر عنوانا لإكرام الضيف والمجتمع.

كما تعتبر نباتات الملوخية والتمليكه والكاسافا و(البفرة) والبابون والتبش وعيش الريف والفول السوداني والصويا أكلات أساسية في غذاء الناس طيلة أيام الشهر الكريم.

الملوخية والسمك الجاف بدارفور:

ويتميز إقليم دارفور غرب السودان بتنوع مائدته الرمضانية، وفي مقدمتها الطعام المصنوع من اللبن الرائب والملوخية والبامية والسمك الجاف الذي يعرف بـ “الكجيك”.

كما تطغى عصيدة الدخن على المائدة، وتسمى”الدامرقا”، كما يتميز الإقليم بتقديم عصيري الدوم والقضيم.

اقرأ أيضا

تدشين برنامج خادم الحرمين في المالديف والبوسنة والهرسك والسودان

عجوة التمر واللبن الرايب بشرق السودان:

أما شرق السودان الذي يضم ولايات كسلا والقضارف والبحر الأحمر يتميز بإضافات في النكهة الرمضانية، بخلاف القواسم المشتركة مع أغلب البلاد.

وتوجد الموائد عجوة التمر بالسمن واللبن الحليب والرايب وعصيدة القمح بأنواع متنوعة.

كما توجد أيضا لحوم الضأن والغنم ومستخلصات التمور، وتوفر الفواكه التي تذخر بها المنطقة، والطبيعة الزراعية الغالبة عليها.

موائد مفتوحة في كردفان:

أما في الجنوب يأتي شهر رمضان مضمدا للجروح وماسحا للمآسي وويلات الحروب والنزاعات والفرقة والشتات.

ويعيد رمضان للنسيج الاجتماعي تماسكه، ويشفي جروحا ظن الناس أنها لا تندمل، فتتعالى أصوات السلام في كل مكان.

أما أشهر الأكلات الشعبية الرمضانية في المنطقة، فإنها تعتمد على اللوبيا البيضاء، والتي تتشكل من أطعمة متعددة.

كما تتميز جنوب كردفان بوجود عادة “الضرا” بكثرة، وهي عبارة عن خيام تعد في مداخل الأحياء والساحات، وتعتبر مضيفة مفتوحة.

المساجد في شمال السودان مكان الإفطار:

أما في ولايات شمال السودان، التي تسمى بأرض النيل والنخيل، تكون ساحات المساجد الصغيرة في القرى هي سيدة الموقف.

ويجتمع فيها الناس وتنشط خلاوي القرآن بصورة ملحوظة، وتتميز المنطقة بتواصل قوي مع أبنائها المغتربين، خاصة في دول الخليج، حيث تنشط جمعياتهم في تقديم العون اللازم ومقابلة ظروف التعقيدات الاقتصادية.

كا يكون رمضان مناسبة لصلة الأرحام، وفتح مساحات رحبة للتواصل مع الآخرين.

اقرأ أيضا

السودان.. مصرع 10 أشخاص في انهيار منجم ذهب