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هل يمكن لمن يتقاضى معاشًا تقاعديًا فتح نشاط تجاري؟
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هل يمكن لمن يتقاضى معاشًا تقاعديًا فتح نشاط تجاري؟

هل يمكن لمن يتقاضى معاشًا تقاعديًا فتح نشاط تجاري؟

هل يمكن لمن يتقاضى معاشًا تقاعديًا فتح نشاط تجاري؟
١٢:٣٢:٠٠ ص، الثلاثاء، ١٣ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أنه يمكن لمن يتقاضى معاشا تقاعديا فتح نشاط تجاري، دون أن يتأثر معاشه.

فتح نشاط تجاري للمتقاعد

وقالت التأمينات، في تغريدة عبر “تويتر”: “تتقاضى معاش تقاعدي وتريد أن تفتح نشاط تجاري؟ بإمكانك تسجيل منشأتك في التأمينات دون أن يتأثر معاشك التقاعدي”.

وفي وقت سابق، كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن هناك شروطًا لصرف الدفعة الواحدة للمشترك قبل بلوغ سن الستين أو حدوث عجز.

تعويض الدفعة الواحدة

وأوضح حساب العناية بالعملاء على “تويتر”، أنه يحق للمشترك الذي ترك العمل الخاضع للنظام تسلم تعويض الدفعة الواحدة دون انتظار بلوغ سن الستين أو حدوث عجز، وذلك وفقًا للحالات الآتية:

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1 – من أُسقطت عنه جنسية المملكة.

2 – المشتغل بالأعمال الشاقة أو الضارة بالصحة وفق الشروط المحددة لذلك.

3 – من صدر بحقه حكم أو أمر من صاحب الصلاحية بالسجن لمدة 5 سنوات فأكثر وكانت مدة اشتراكه أقل من “120” شهرًا.

4 – المنتقل إلى عمل خاضع لنظام التقاعد المدني أو العسكري وكانت مدة اشتراكه في نظام التأمينات أقل من سنة.

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الكلمات الدلالية:
التأمينات التأمينات الاجتماعية المتقاعد مؤسسة التأمينات نشاط تجاري

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