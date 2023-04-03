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المشهد الذي فضح مليشيا الحوثي.. دهس 4 نساء بطريقة وحشية في رمضان
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المشهد الذي فضح مليشيا الحوثي.. دهس 4 نساء بطريقة وحشية في رمضان

المشهد الذي فضح مليشيا الحوثي.. دهس 4 نساء بطريقة وحشية في رمضان

المشهد الذي فضح مليشيا الحوثي.. دهس 4 نساء بطريقة وحشية في رمضان
٠١:٠٦:٤٢ ص، الثلاثاء، ١٣ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

شارك وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، اليوم الإثنين، مقطع فيديو، يمثل جريمة جديدة، تضاف إلى سجل جرائم مليشيا الحوثي الانقلابية بحق الشعب اليمني.

همجية متكررة

وقال الإرياني عبر “تويتر”: “المشهد الصادم الذي وثقته كاميرا مراقبة لطقم حوثي وهو يدهس أربع نساء في مدينة ذمار، ثم يواصل طريقة وكأن شيء لم يكن، نموذج يتكرر لوحشية وهمجية عناصر المليشيا، واستخفافها بدماء اليمنيين وأرواحهم، وتجردها من كل القيم الدينية والإنسانية والأخلاقية”.

ممارسات وحشية

هذه المشاهد التي يتم تناقلها عبر منصات التواصل الاجتماعي هي غيض من فيض جرائم المليشيا الحوثية، وما عجزت عدسات الكاميرات عن توثيقه من جرائمها وانتهاكاتها اليومية بحق المدنيين في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها، بالتأكيد أعظم وأشد إيلاما”.

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أحد عناصر الأمن

وفي وقت سابق، تداول رواد “تويتر” مقطع فيديو، يوثق معاملة عناصر مليشيا الحوثي للأطفال، حتى في نهار رمضان، ممارسة أساليب عنيفة في التعامل.

وأظهر الفيديو، أن عنصرا تابعا لمليشيا الحوثي الانقلابية، وهو أحد عناصر الأمن المزعوم قام بطرح طفل صغير على الأرض بقوة في صنعاء، ثم سحله، بأسلوب همجي.

الكلمات الدلالية:
جرائم الحوثي دهس 4 نساء معمر الإرياني مليشيا الحوثي

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