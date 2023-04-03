الإثنين، ١٢ رمضان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٣ أبريل ٢٠٢٣ ميلادى
شاهد.. هكذا تم استقبال المتهم بحرق مسلمين في أحد سجون بريطانيا
المشهد الذي فضح مليشيا الحوثي.. دهس 4 نساء بطريقة وحشية في رمضان
“ألفة ومودة في السراء والضراء”.. “الموركي” عادة عريقة بدولة عربية للإفطار الجماعي
المدينة وجازان تتصدران معدلات البطالة.. ماذا عن الرياض؟
بيان عاجل من تعليم الأحساء حول فيديو احتجاز طفل داخل مدرسته
هل يمكن لمن يتقاضى معاشًا تقاعديًا فتح نشاط تجاري؟

الرئيسية

 /

دولي

 /

دخلت بحيلة ماكرة.. ضبط كوكتيل مخدرات بدولة خليجية

دخلت بحيلة ماكرة.. ضبط كوكتيل مخدرات بدولة خليجية

دخلت بحيلة ماكرة.. ضبط كوكتيل مخدرات بدولة خليجية
١٢:١٠:٢٨ ص، الثلاثاء، ١٣ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ أبريل ٢٠٢٣
0

تواصل- فريق التحرير:

أحبط رجال الجمارك في إدارة الشحن الجوي بالكويت عملية دخول لكمية متنوعة من المواد المخدرة.

ماريغوانا وحبوب هلوسة:

وبحسب ما تناقلته وسائل إعلام كويتية فقد تمثلت الضبطية في ماريغوانا وحبوب هلوسة وزيت الحشيش، كانت مخبأة في طرد بريدي.

وأفاد مراقب التفتيش والاستيداع بالشحن الجوي خالد الحوطي بأن فريق الاستهداف الجمركي استطاع ضبط كوكتيل من المخدرات بداخل طرد بريدي.

طرد بريدي:

وأوضح أن الطرد يحتوى على: “أمتعة شخصية” قادم من إحدى الدول الأوروبية، حيث تم العثور على 3 أكياس من مادة الماريغوانا المخدرة، وعدد (60) حبة هلوسة، وعدد (20) أمبولا من زيت الحشيش تم إخفاؤها بين الملابس.

وقد تم ضبط المتهم بالتعاون مع مكتب البحث والتحري الجمركي ومكافحة المخدرات، وتمت إحالته مع المضبوطات إلى جهات الاختصاص.

سندويشات بالمخدرات في العراق:

وقبل أيام تمكنت شرطة محافظة واسط في العراق من إلقاء القبض على 4 متهمين بتجارة وتعاطي المخدرات والترويج لها في سندويشات “فلافل”.

وبحسب البيان الذي أصدرته حينها قيادة شرطة محافظة واسط أنها تمكنت من خلال الممارسات المستمرة في أقضية ونواحي المحافظة من إلقاء القبض على 4 متهمين بتجارة وتعاطي المخدرات.

ونوه البيان أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وفق أحكام المادة 28 و32 مخدرات، ليتم إحالتهم إلى المحكمة المختصة لينالوا جزاءهم العادل.

اقرأ أيضا

ضربة موجعة للمهربين.. ضبط 35 طنًا من المخدرات في رمضان

الكلمات الدلالية:
اخبار الكويت الخليج الكويت تهريب المخدرات

مواد ذات صلة

المزيد
قتال عنيف في دمشق بين الجيش الحر وقوات الأسد

قتال عنيف في دمشق بين الجيش الحر وقوات الأسد

٠٣:٢٥ م، الأربعاء، ٠٦ فبراير ٢٠١٣
تعليقاً على «قمة هلسنكي».. خبير عسكري: تنازل أمريكي في سوريا مقابل تنازل روسي عن إيران

تعليقاً على «قمة هلسنكي».. خبير عسكري: تنازل أمريكي في سوريا مقابل تنازل روسي عن إيران

٠٨:٣٨ م، الأربعاء، ١٨ يوليو ٢٠١٨
صحيفة: اجتماع استثنائي اليوم لحكومة الكويت لبحث ضرب سوريا

صحيفة: اجتماع استثنائي اليوم لحكومة الكويت لبحث ضرب سوريا

٠٩:٤٦ م، الأربعاء، ٢٨ أغسطس ٢٠١٣
شاهد.. لحظة غرق سفينة إنزال إيرانية على متنها 7 أشخاص قرب مضيق هرمز

شاهد.. لحظة غرق سفينة إنزال إيرانية على متنها 7 أشخاص قرب مضيق هرمز

٠١:١٧ م، الأحد، ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٠

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *