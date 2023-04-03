دخلت بحيلة ماكرة.. ضبط كوكتيل مخدرات بدولة خليجية

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أحبط رجال الجمارك في إدارة الشحن الجوي بالكويت عملية دخول لكمية متنوعة من المواد المخدرة.

ماريغوانا وحبوب هلوسة:

وبحسب ما تناقلته وسائل إعلام كويتية فقد تمثلت الضبطية في ماريغوانا وحبوب هلوسة وزيت الحشيش، كانت مخبأة في طرد بريدي.

وأفاد مراقب التفتيش والاستيداع بالشحن الجوي خالد الحوطي بأن فريق الاستهداف الجمركي استطاع ضبط كوكتيل من المخدرات بداخل طرد بريدي.

طرد بريدي:

وأوضح أن الطرد يحتوى على: “أمتعة شخصية” قادم من إحدى الدول الأوروبية، حيث تم العثور على 3 أكياس من مادة الماريغوانا المخدرة، وعدد (60) حبة هلوسة، وعدد (20) أمبولا من زيت الحشيش تم إخفاؤها بين الملابس.

وقد تم ضبط المتهم بالتعاون مع مكتب البحث والتحري الجمركي ومكافحة المخدرات، وتمت إحالته مع المضبوطات إلى جهات الاختصاص.

سندويشات بالمخدرات في العراق:

وقبل أيام تمكنت شرطة محافظة واسط في العراق من إلقاء القبض على 4 متهمين بتجارة وتعاطي المخدرات والترويج لها في سندويشات “فلافل”.

وبحسب البيان الذي أصدرته حينها قيادة شرطة محافظة واسط أنها تمكنت من خلال الممارسات المستمرة في أقضية ونواحي المحافظة من إلقاء القبض على 4 متهمين بتجارة وتعاطي المخدرات.

ونوه البيان أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وفق أحكام المادة 28 و32 مخدرات، ليتم إحالتهم إلى المحكمة المختصة لينالوا جزاءهم العادل.

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