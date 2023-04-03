الخثلان: 3 حالات لا تجب فيها زكاة الأرض

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أوضح أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، الحالات التي لا تجب فيها زكاة الأرض.

الزكاة في الأراضي

وقال الشيخ الخثلان، “لا تجب الزكاة في الأرض إلا إذا جزم مالكها بنية بيعها بقصد التربح.

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وأضاف الشيخ الدكتور سعد الخثلان أنه على ذلك لاتجب الزكاة في :

١- الأرض المعدة لبناء مسكن أو عقار لتأجيره .

٢-الأرض التي مالكها متردد في النية ولم يجزم بنية بيعها .

٣-الأرض التي ينوي مالكها بيعها بغير قصد التربح كأن يريد بيعها رغبة عنها أو لسداد ديون.

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وفي وقت سابق، أتاحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك للعام السادس على التوالي خدمة “زكاتي” التي توفر للأفراد خاصية إخراج الزكاة “اختيارياً” من خلال تطبيق “زكاتي” للهواتف الذكية، أو من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالخدمة (zakaty.gov.sa).

وأوضحت الهيئة أن الخدمة تتيح للأفراد إخراج الزكاة من خلال طرق الدفع الآمنة والموثوقة في البنوك، عبر خدمات سداد و”Apple Pay”، وبطريقة تضمن سرعة ومرونة تنفيذ الخدمة.

تقديم الخدمة للعام السادس

وأشارت إلى أن الخدمة تُقدمها الهيئة للعام السادس على التوالي، بعد أن حققت نجاحاً ملفتاً خلال الأعوام الماضية، وتفاعلاً كبيراً لدى الأفراد، وارتفاعاً في عدد تحميل التطبيق، ويُعود ذلك لسهولة ومرونة استخدام الخدمة، وخيارات السداد السريعة والآمنة والموثوقة.

وأضافت أن الخدمة يُشرف عليها متخصصون في فقه ومحاسبة الزكاة، وتتم عن طريق قنوات ذات كفاءة ومرونة عالية، وبشكلٍ موثوق وسريع؛ لضمان وصولها إلى مستحقيها في الضمان الاجتماعي لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وتوفر خدمة “زكاتي”، ما يلي:

1- إمكانية اختيار الفئة المستحقة من مستفيدي الضمان الاجتماعي.

2- حساب الزكاة الواجب إخراجها بمختلف أنواعها، يشمل ذلك، الأموال، الذهب والفضة، الأسهم، الصناديق الاستثمارية، العقارات، وغيرها، مع إصدار فاتورة للعملية.

3- توفر خاصية التذكير بمواعيد الزكاة، وخاصية حساب زكاة الذهب بحسب درجة نقائه من خلال خوارزمية معينة.

وترتبط خدمة “زكاتي” بالأسعار العالمية للذهب والفضة.

تطويرات على الخدمة

ولفتت الهيئة إلى أنها أجرت تطويرات على الخدمة، بحيث يُتاح للمستفيد إمكانية الحصول على أسعار الأسهم والصناديق الاستثمارية بمجرد النقر على اسم السهم أو الصندوق، وذلك بعد إتمام عملية الربط مع تداول.

مما يذكر أن إجمالي المبالغ التي استفاد منها مستحقو الضمان الاجتماعي عبر خدمة “زكاتي” خلال شهر رمضان الماضي، بلغ أكثر من 88 مليون ريال.

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