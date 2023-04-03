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شاهد.. هكذا تم استقبال المتهم بحرق مسلمين في أحد سجون بريطانيا
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شاهد.. هكذا تم استقبال المتهم بحرق مسلمين في أحد سجون بريطانيا

شاهد.. هكذا تم استقبال المتهم بحرق مسلمين في أحد سجون بريطانيا

شاهد.. هكذا تم استقبال المتهم بحرق مسلمين في أحد سجون بريطانيا
٠١:٠٩:٢٠ ص، الثلاثاء، ١٣ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اللحظات الأولى لدخول المجرم المعتدي على مسنين مسلمين بالحرق، إلى أحد السجون في بريطانيا.

ركل وضرب:

وأظهر الفيديو أنه بمجرد دخول المجرم، جرى الاعتداء عليه، من قبل شابين، يبدو أنهما من المسجونين، فيما حاول عناصر الأمن الفصل بينهم، إلا أن الشابين انهالا عليه ضربا.

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لحظة القبض على الشاب:

وأظهر مقطع فيديو متداول عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، شاركته حسابات ووسائل إعلام، لحظات إلقاء القبض على الشاب، من داخل إحدى البنايات، واصطحابه إلى مقر الشرطة.

وتشتبه الشرطة البريطانية بأن الشاب الذي جرى اعتقاله، هو المتسبب بحادثة مشابهة لإحراق وجه مسن آخر، أثناء خروجه من مسجد في غرب العاصمة لندن.

التعدي على مراهقة

وفي وقت سابق، وثق مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، اعتداء امرأة بريطانية وبناتها على مراهقة سوداء بسبب خلاف بينها وبين ابنتها في المدرسة.

ولم يتضح على الفور مكان الاعتداء، أو المزيد من التفاصيل حول ملابساته.

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أحد سجون بريطانيا بريطاني متطرف حرق وجه مسن مسلم شاب بريطاني لندن

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