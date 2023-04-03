العنصرية مستمرة.. حرق مدرسة إسلامية تجاوزت 100 عام على يد متطرفين هندوس

تواصل – فريق التحرير:

أقدم متطرفون هندوس على جريمة جديدة، بحق المسلمين، وحرق مدرسة إسلامية، تجاوز عمر إنشاءها أكثر من 110 أعوام.

إتلاف 4500 كتاب

من جانبه، قال محمد شهاب الدين المشرف على المدرسة، إنه فضلًا عن تدمير مبنى المدرسة؛ فإن الحريق أتلف 4500 كتاب تم تجميعها على مدار 110 أعوام منذ إنشاء المدرسة الإسلامية التي تسمى “مدرسة عزيزية”، حسب وسائل إعلام.

هجوم بالمواد الحارقة

وأفاد شهاب الدين، أن مئات النشطاء المشاركين في مسيرة “رام نافامي” الهندوسية هاجموا المدرسة، وأكد أنه شاهد بعضهم يلقي المواد الحارقة على البناية قبل أن يضرموا فيها النار.

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احتراق مصاحف

وأظهرت صور متداولة آثار الخراب الذي حلّ بالمدرسة؛ إذ دمّر الحريق كل صغيرة وكبيرة من بناية ومحتويات، وبخاصة الكتب، ويظهر في إحدى الصور شخص مسلم يحمل مصاحف التهم الحريق أجزاءً منها.

هدم مسجد

وواصلت السلطات الهندية تعنتها ضد المسلمين، وإطلاق يد الهندوس في أعمالهم العنصرية، حيث أظهر مقطع فيديو، هدم مسجد بإحدى ولايات الهند، في يناير الماضي.

الجرافات تبدأ أعمالها

وحسب وسائل إعلام، فإن السلطات الهندية قامت بهدم مسجد “شاهفي” بولاية أوتار براديش الهندية، بحجة توسعة الطريق.

ووثق الفيديو المتداول عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، جانبا من أعمال الهدم للمسجد، في ظل وقوف العديد من الناس.

وباشرت الجرافات أعمال الهدم لجدار المسجد المواجه للشاعر، في حين وقفت شاحنات النقل منتظرة إزالة الركام، في ظل وقوف مجموعات من المارة يشاهدون أعمال الهدم، دون أن يحرك أحد ساكنا.