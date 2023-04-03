طريقة سهلة لاحتساب رصيد الإجازات للموظفين خلال العام

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أوضح حساب “حقوق الموظف”، في “تويتر”، طريقة احتساب الإجازات للموظفين سواء من لديهم 30 يوم إجازة خلال العام، أو من لديهم 21 يوم إجازة.

في حالة الإجازة 30 يوما

ويمكن احتساب الإجازة للموظفين الذين لديهم 30 يوم إجازة عن كل سنة من خلال الخطوات التالية بسهولة:

1. عن كل شهر عمل اجازة ( 2.5 ) يوم

مثال :

عدد الاشهر الذي عملها الموظف 3 شهور

3×2.5 = 7.5 أيام الإجازة

2. عن كل يوم عمل إجازة ( 0.08333 )

مثال :

عدد الايام الذي عملها الموظف 18 يوم

18 × 0.08333 = 1.5 يوم ونص

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في حالة الإجازة 21 يوماً

وهذه طريقة احتساب الإجازة للموظفين الذين لديهم 21 يوم إجازة عن كل سنة:

عدد أيام الإجازة 21÷12شهر = 1.75 عن كل شهر

يستحق الموظف كل شهر عمل ( 1.75) إجازة

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