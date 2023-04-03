للمواطنين فقط.. غازكو تعلن عن وظائف متعددة برواتب مرتفعة
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت شركة الغاز والتصنيع الأهلية (غازكو) عن توفر وظائف متعددة لحملة كافة المؤهلات برواتب وحوافز تصل إلى (8,000) شهرياً، حسب الشروط والمتطلبات التالية:
المسمى الوظيفي:
– سائق ناقلة – للمواطنين فقط (وظائف متعددة)
الشروط:
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– أن يكون حامل رخصة قيادة نقل ثقيل سارية المفعول.
– أن لا يتجاوز العمل (45) سنة.
– أن يكون لدى المتقدم الرغبة بالعمل بين مدن المملكة.
– لا يشترط مؤهل محدد.
الوصف الوظيفي:
نقل منتجات الغاز من غازكو إلى فروع الشركة ووجهات العملاء المختلفة. العمل كسفير لغازكو مع الالتزام بجميع أنظمة المرور والسلامة.
المميزات:
– الراتب الإجمالي 5000 ريال.
– حوافز شهرية تصل إلى 3000 ريال.
– تأمين طبي للموظف وعائلته.
– فرص نمو وتطوير مستمر.
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نبذة عن الشركة:
شركة الغاز والتصنيع الاهلية (شركة سعودية مساهمة) تأسست في عام 1383هـ باندماج شركة الغاز الأهلية بالدمام والرياض وجدة مع شركة الغاز والتصنيع السعودية بالرياض والدمام.
طريقة التقديم:
التقديم متاح حالياً من خلال اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: إضغط هنا