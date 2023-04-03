للمواطنين فقط.. غازكو تعلن عن وظائف متعددة برواتب مرتفعة

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أعلنت شركة الغاز والتصنيع الأهلية (غازكو) عن توفر وظائف متعددة لحملة كافة المؤهلات برواتب وحوافز تصل إلى (8,000) شهرياً، حسب الشروط والمتطلبات التالية:

المسمى الوظيفي:

– سائق ناقلة – للمواطنين فقط (وظائف متعددة)

الشروط:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– أن يكون حامل رخصة قيادة نقل ثقيل سارية المفعول.

– أن لا يتجاوز العمل (45) سنة.

– أن يكون لدى المتقدم الرغبة بالعمل بين مدن المملكة.

– لا يشترط مؤهل محدد.

الوصف الوظيفي:

نقل منتجات الغاز من غازكو إلى فروع الشركة ووجهات العملاء المختلفة. العمل كسفير لغازكو مع الالتزام بجميع أنظمة المرور والسلامة.

المميزات:

– الراتب الإجمالي 5000 ريال.

– حوافز شهرية تصل إلى 3000 ريال.

– تأمين طبي للموظف وعائلته.

– فرص نمو وتطوير مستمر.

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نبذة عن الشركة:

شركة الغاز والتصنيع الاهلية (شركة سعودية مساهمة) تأسست في عام 1383هـ باندماج شركة الغاز الأهلية بالدمام والرياض وجدة مع شركة الغاز والتصنيع السعودية بالرياض والدمام.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً من خلال اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: إضغط هنا