توقيع غرامة على المقاولين المخالفين بنجران

تواصل – فريق التحرير:

غرَّمت أمانة منطقة نجران عددًا من الشركات والمؤسسات التابعة لجهات خدمية بالمنطقة مبلغ 298 ألفا و800 ريال خلال الربع الأول من العام الجاري 2023م؛لمخالفتها الاشتراطات الفنية والهندسية ووسائل السلامة.

تطبيق الأنظمة

وأكد أمين المنطقة، المهندس صالح آل داغش، أن المختصين بالأمانة مستمرون في متابعة المشاريع وتطبيق اللوائح والأنظمة، على جميع الشركات والمؤسسات المنفذة لمشاريع البنية التحتية لمراعاة الاشتراطات الفنية والهندسية ووسائل السلامة.

420 جولة رقابية

وفي سياق متصل، أوضح المتحدث الرسمي لأمانة المنطقة عبدالله آل فاضل، أن الأمانة نفذت خلال الربع الأول 420 جولة ميدانية رقابية على مشروعات صيانة الطرق بالمدينة، تم خلالها معالجة 190 حفرة، والتأكد من التزام المقاولين المنفذين لأعمال صيانة الطرق بمعايير الجودة والسلامة.

اقرأ أيضا:

قبل رمضان.. رصد 277 منشأة مخالفة ضمن جولات رقابية بالمدينة (صور)

رفع مخلفات البناء

وفي سياق منفصل، ألزمت بلدية جنوب مكة الفرعية، في وقت سابق، الملاك، بإزالة مخلفات البناء والهدم ونواتج الحفر من الأراضي الفضاء بالأحياء والمخططات وتطبيق لائحة الجزاءات و الغرامات البلدية على المخالفين.

وتعمل أمانة مكة المكرمة وأحياءها على لتحسين المشهد البصري ومعالجة التشوهات البصرية بالعاصمة المقدسة.