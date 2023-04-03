الإثنين، ١٢ رمضان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٣ أبريل ٢٠٢٣ ميلادى
فيديو نادر لليلة ختم القرآن بالمسجد الحرام قبل 45 عاما
شاهد.. هكذا تم استقبال المتهم بحرق مسلمين في أحد سجون بريطانيا
المشهد الذي فضح مليشيا الحوثي.. دهس 4 نساء بطريقة وحشية في رمضان
“ألفة ومودة في السراء والضراء”.. “الموركي” عادة عريقة بدولة عربية للإفطار الجماعي
المدينة وجازان تتصدران معدلات البطالة.. ماذا عن الرياض؟
بيان عاجل من تعليم الأحساء حول فيديو احتجاز طفل داخل مدرسته

الرئيسية

 /

الفيديو

 /

فيديو نادر لليلة ختم القرآن بالمسجد الحرام قبل 45 عاما

فيديو نادر لليلة ختم القرآن بالمسجد الحرام قبل 45 عاما

فيديو نادر لليلة ختم القرآن بالمسجد الحرام قبل 45 عاما
٠١:١٥:٣١ ص، الثلاثاء، ١٣ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ أبريل ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

تفاعل رواد ومتابعو موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مع مقطع فيديو نادر،لأول تسجيل مصور لليلة ختم القرآن من المسجد الحرام.

منذ 46 عاما

وحاز الفيديو على آلاف المشاهدات، تجازوزت 45 ألف مشاهدة في وقت قصير، وحتى كتابة الخبر؛ ولمدة دقيقتين، بين الفيديو النادر أول نقل مباشر لصلاة التراويح بالمسجد الحرام ليلة ختم القرآن لعام ١٣٩٧هـ الموافق ١٩٧٧م، التي أمّ المصلين فيها، الشيخ محمد السبيل -رحمه الله-.

اقرأ أيضا:

كان قبلة لصلاة التراويح بالرياض.. فيديو نادر لمسجد حلة القمصان

عبدالله الخليفي

وفي وقت سابق، تفاعل رواد تويتر مع مقطع مؤثر ونادر، بث من المسجد الحرام أثناء صلاة المغرب، وتحديدا من الركعة الأولى،حين أم المصلين في المسجد الحرام الشيخ عبدالله الخليفي رحمه الله قبل أكثر من ٣٠ عاما.

وفي الفيديو المتداول بكثرة على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر الشيخ عبدالله الخليفي، وهو يقرأ من سورة الهمزة في الركعة الأولى من صلاة المغرب بالمسجد الحرام.

وبسبب صوته المميز؛ كانت للشيخ الخليفي رحمه الله، مشاركات إذاعيه وعلى الأخص في إذاعة نداء الإسلام من خلال برنامج دروس في الفقه الإسلامي وله مصحفاً مرتلاً بصوته يذاع من خلال إذاعة القرآن الكريم حتى يومنا هذا، كما أنه أثرى المكتبة الإسلامية بمجموعة من الكتب

الكلمات الدلالية:
المسجد الحرام فيديو نادر ليلة ختم القرآن مكة المكرمة

مواد ذات صلة

المزيد
«وَما أَرسَلناكَ إِلّا كافَّةً لِلنّاسِ بَشيرًا وَنَذيرًا».. قراءة للشيخ بندر بليلة من الحرم المكي

«وَما أَرسَلناكَ إِلّا كافَّةً لِلنّاسِ بَشيرًا وَنَذيرًا».. قراءة للشيخ بندر بليلة من الحرم المكي

١١:٤٧ م، الأربعاء، ٠٥ أغسطس ٢٠٢٠
شاهد.. كيف عاقب «الضب» طفلاً كان يعذبه

شاهد.. كيف عاقب «الضب» طفلاً كان يعذبه

٠٣:٢٧ م، الأثنين، ١٠ أغسطس ٢٠١٥
بالفيديو.. اشتعال طائرة قبيل صعود الركاب في كازاخستان

بالفيديو.. اشتعال طائرة قبيل صعود الركاب في كازاخستان

١١:١٠ م، الأربعاء، ١٧ يونيو ٢٠١٥
كاميرا مراقبة توثق فيديو صادما في الشارع يثير غضب المغردين

كاميرا مراقبة توثق فيديو صادما في الشارع يثير غضب المغردين

٠٢:٢١ م، السبت، ٠٢ أبريل ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *