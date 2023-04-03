فيديو نادر لليلة ختم القرآن بالمسجد الحرام قبل 45 عاما

تواصل – فريق التحرير:

تفاعل رواد ومتابعو موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مع مقطع فيديو نادر،لأول تسجيل مصور لليلة ختم القرآن من المسجد الحرام.

منذ 46 عاما

وحاز الفيديو على آلاف المشاهدات، تجازوزت 45 ألف مشاهدة في وقت قصير، وحتى كتابة الخبر؛ ولمدة دقيقتين، بين الفيديو النادر أول نقل مباشر لصلاة التراويح بالمسجد الحرام ليلة ختم القرآن لعام ١٣٩٧هـ الموافق ١٩٧٧م، التي أمّ المصلين فيها، الشيخ محمد السبيل -رحمه الله-.

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عبدالله الخليفي

وفي وقت سابق، تفاعل رواد تويتر مع مقطع مؤثر ونادر، بث من المسجد الحرام أثناء صلاة المغرب، وتحديدا من الركعة الأولى،حين أم المصلين في المسجد الحرام الشيخ عبدالله الخليفي رحمه الله قبل أكثر من ٣٠ عاما.

وفي الفيديو المتداول بكثرة على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر الشيخ عبدالله الخليفي، وهو يقرأ من سورة الهمزة في الركعة الأولى من صلاة المغرب بالمسجد الحرام.

وبسبب صوته المميز؛ كانت للشيخ الخليفي رحمه الله، مشاركات إذاعيه وعلى الأخص في إذاعة نداء الإسلام من خلال برنامج دروس في الفقه الإسلامي وله مصحفاً مرتلاً بصوته يذاع من خلال إذاعة القرآن الكريم حتى يومنا هذا، كما أنه أثرى المكتبة الإسلامية بمجموعة من الكتب