“منحة في محنة”.. الطفل سعود العليان حوّلته إعاقة والده إلى مترجم إشارة

تواصل – واس:

يعد الطفل سعود بن فيصل العليان، الطالب في الصف الثاني المتوسط مثالاً للإصرار والعزيمة والبر .

وجاء ذلك بتعلم لغة الإشارة في سن مبكرة من خلال الممارسة والتدريب لمساعدة والده الأصم وإنهاء معاناة الصعوبة التي يمر بها من خلال مرافقته في جميع المناسبات التي يحضرها.

تعلم لغة الإشارة

وتعلم العليان لغة الإشارة بشكلٍ تدريجي منذ أكثر من 7 سنوات، عندما كان يذهب مع والده لزيارة أصدقائه الصم، ومجالستهم بصورة مستمرة ، حيث تأثر بهم وبدأ يتواصل معهم بالإشارة شيئًا فشيئًا حتى أتقنها.

وأوضح الطالب سعود العليان أنه أصبح يجيد التفاهم مع الصم، وتعلم الحروف الهجائية وطريقة تحريك اليدين وحركة الشفاة، مطورًا بذلك ذاته من خلال الممارسة والاندماج مع فئة الصم ، ومع التدريب المتواصل والممارسة المستمرة أتقن لغة الإشارة بصورة تامة.

برامج وفعاليات

يذكر أن الطالب العليان شارك في العديد من البرامج والفعاليات التي أقيمت بالمنطقة منذ 1440 هـ، وآخرها ترجمة الحفل بلغة الإشارة بفعاليات اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة التي أقامها مؤخرًا فرع وزارة الموارد البشرية بمنطقة الحدود الشمالية، وذلك لدعم وتشجيع المعاقين وتوعية المجتمع بحقوقهم والتحديات التي تواجههم لدعمهم ومساندتهم.

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