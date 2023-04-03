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116 دولة تستورد 300 صنف من أجود تمور المملكة
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116 دولة تستورد 300 صنف من أجود تمور المملكة

116 دولة تستورد 300 صنف من أجود تمور المملكة

116 دولة تستورد 300 صنف من أجود تمور المملكة
١١:٠٣:٤٨ م، الإثنين، ١٢ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل- واس:

تشهد أسواق المملكة خلال أيام الشهر الفضيل، إقبالًا كبيرًا ومتزايدًا على شراء التمور، وسط وفرة ملحوظة في جميع أنواعها.

أنواع التمور بالمملكة:

ويتسابق الجميع على شراء أبرز الأنواع المفضلة لديهم على مائدة الإفطار، مثل العجوة، العنبرة، الصفاوي، البرحي، الصقعي، الخضري، السكري، الزهدي، المجدول، الخلاص، الحلوة، المكتومي، وغيرها من الأصناف.

اكتفاء ذاتي من التمور:

وحققت التمور اكتفاءً ذاتيًا فاقت نسبته 125%، وتجاوزت كميات إنتاجه 1.54 مليون طن سنويًا، ما أسهم في ارتفاع صادرات التمور بالمملكة بنسبة 5.4% في عام 2022 مقارنة بالعام السابق له، ووصلت إلى مليار و280 مليون ريال.

تمور المملكة بالأسواق العالمية:

وانتشرت تمور المملكة في العديد من الأسواق العالمية، وبلغ عدد الدول المستوردة لها 116 دولة حول العالم، والتي تستورد أكثر من 300 صنفًا من أجود أنواع التمور في المملكة.

وتحتضن المملكة أكثر من 33 مليون نخلة، وما يزيد على 123 ألف حيازة زراعية تتوزع في 13 منطقة من مناطق المملكة.

ويسهم قطاع النخيل والتمور في كثير من الصناعات التحويلية المهمة، مثل الأغذية والأعلاف.

كما يسهم في المنتجات الطبية والتجميلية، وصناعات مواد البناء وغيرها، وتمثل الصناعات التحويلية للنخيل والتمور إحدى أهم الصناعات عالميًا.

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