ضربة موجعة للمهربين.. ضبط 35 طنًا من المخدرات في رمضان

تواصل- فريق التحرير:

تمكنت قوات الأمن ممثلة في المديرية العامة لمكافحة المخدرات، وحرس الحدود، من ضبط وإحباط 35.6 طنا من المخدرات، خلال الأيام الـ 10 الأولى من رمضان.

الشبو والإمفيتامين والقات:

وبحسب ما ذكرته “الوطن” فقد تضمنت الضبطيات مواد مخدرة كالشبو والإمفيتامين، وأحبطت محاولات لتهريب القات.

وشددت وزارة الداخلية على تنفيذ عقوبة السجن 15 سنة وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال لكل من يسهل دخول مخالفي أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو تشغيلهم.

عمليات ضبط وقبض واسعة:

وفي تفاصيل الضبطيات فقد أحبط حرس الحدود بمنطقة عسير في 3 رمضان الجاري، تهريب (92) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر.

وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المهربات لجهة الاختصاص.

بينما قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة الرياض على مقيمين ومخالف لنظام الإقامة من الجنسية الباكستانية، بحوزتهم (16.6) كيلوجرامًا من مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو).

ضبطيات بجازان:

وفي 5 رمضان، قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان على مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية بحوزتهما (44) كيلو جرامًا من نبات القات المخدر بمحافظة العارضة.

كما قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطنين بمنطقة حائل، بحوزتهما (33.7) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، و(5) أسلحة نارية وسلاح أبيض وطلقات حية.

الحشيش المخدر:

وأحبطت دوريات حرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان تهريب (41.7) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية.

فيما قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان على مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، بحوزتهما 33 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر.

الميثامفيتامين المخدر:

بينما قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات في 8 رمضان على (3) أشخاص من الجنسية الباكستانية بمحافظة جدة، بحوزتهم (1.3) كيلوجرام من مادة الميثامفيتامين المخدر.

وأحبط حرس الحدود محاولات تهريب أكثر من 35 طنًا من القات المخدر و 483.3 كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدر.

أما في 10 رمضان، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة القصيم، لترويجه وعرضه مواد مخدرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وجرى إيقافه.

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