اكتئاب واضطرابات سلوكية.. تحذيرات من خطورة الهواتف الذكية على الأطفال

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حذّر متخصصون في علم النفس من خطورة شاشات الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر اللوحية على الأطفال، تحت سن السادسة.

خطورة الهواتف الذكية على الأطفال:

وأكد باحثون، أن الأطفال الذين يحدقون بانتظام في شاشات هذه الأجهزة الإلكترونية يكونون أكثر انفعالاً، ولديهم تركيز وذكريات أسوأ من أولئك الذين لا يستخدمونها.

كما قد يعتمدون بشكل غير صحي على هذه الأجهزة، ويفقدون الاهتمام بأنشطة أخرى تعود بالفائدة على تطورهم.

وأوضحت العديد من الدراسات أن الأطفال الذين يقضون وقتاً أطول أمام الشاشات هم أكثر عرضة للإصابة بمشكلات سلوكية أو اكتئاب الطفولة.

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وجاء في كتاب جديد بعنوان “افهم دماغ طفلك”، الذي أصدره عالم النفس الدكتور ألفارو بيلباو، المتخصص في مستشفى جونز هوبكنز، أن الشاشات يجب أن تظهر بالفعل في حياة الطفل، لأنها جزء من حياتنا، لكن من الأفضل أن تجد طريقها إلى يدي الطفل تدريجياً.

من جهتها، نصحت منظمة الصحة العالمية بعدم قضاء الأطفال دون سن الخامسة أكثر من ساعة في اليوم أمام الشاشات، وبفرض حظر كامل على الشاشات لمن هم دون سن الثانية.

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مخاطر الشاشات

وفي وقت سابق، توصلت دراسة جديدة كبرى إلى أن استخدام الأطفال للشاشات قد يكون له تأثير عن نمو عقولهم في مرحلة المراهقة، ويزيد من خطر الإصابة باضطرابات المزاج.

ووفقًا للباحثين، فإن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 9 و 10 سنوات ويقضون وقتًا أطول على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وألعاب الفيديو والتلفزيون أظهروا مستويات أعلى من الاكتئاب والقلق في سن 11 و 12 عامًا.

علاوة على ذلك، ربط الباحثون بعض اضطرابات المزاج والتغيرات الهيكلية الفعلية التي تحدث في أدمغة الأطفال، وفقًا للتقرير الذي نشرته مجلة “الإدمان السلوكي”.

وقام الدكتور مارك بوتينزا، أستاذ الطب النفسي في مركز دراسة الطفل في كلية الطب بجامعة ييل الأمريكية وزملاؤه بتحليل بيانات أكثر من 5100 طفل مشارك في دراسة التطور المعرفي لدماغ المراهقين.

تضمنت البيانات مسحًا للدماغ وتقييمات نفسية وتتبع سلوك هؤلاء الأطفال بدءًا من سن 9 إلى 10 سنوات.

وتابع الباحثون، الأطفال مع تقدمهم في العمر، لمعرفة ما إذا كانت مشاكل الصحة العقلية مستمرة وما إذا كانت مرتبطة بأي تغييرات دماغية أخرى.

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الشعور بالاكتئاب والقلق

في سن 11 و 12 عامًا، استمر الأطفال في الشعور بالاكتئاب والقلق المرتبط باستخدام الشاشات الثقيلة، وتغيرت أدمغتهم بطرق من شأنها أن تفسر بعض اضطرابات المزاج.

غير أن الدراسة لم تربط نفس التغييرات في الدماغ باستخدام الشاشات الثقيلة والمشاكل السلوكية مثل العدوانية أو التنمر أو التحدي، بحسب وكالة “يو بي آي”.

وقال الدكتور بوتينزا، كبير الباحثين: “كانت هناك آليات دماغية محددة ساهمت جزئيًا في هذه العلاقة، مما يعني من منظور إحصائي أن هناك تغييرات تستند إلى الدماغ تحدث خلال فترة السنتين والتي توسطت في العلاقة بين نشاط وسائط الشاشة لدى الأطفال الأصغر سنًا واستيعاب المخاوف الداخلية المتعلقة بالاكتئاب والقلق بعد عامين”.

وأشار بوتينزا إلى أن نسبة الاضطرابات المزاجية المرتبطة بالتغيرات الهيكلية في الدماغ صغيرة نسبيًا “في حدود 2 في المائة إلى 3 في المائة”.

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مخاطر النظر طويلاً للشاشة

قال بوتينزا إنه عندما نظر الباحثون في الجولة الأولى من بيانات الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 9 و 10 سنوات، وجدوا علاقة بين المستويات العالية من استخدام الشاشة واضطرابات المزاج، بالإضافة إلى السلوكيات “الخارجية” مثل العدوانية والانضباط.

وأضاف أنهم لاحظوا أيضًا أن أنماط بنية الدماغ لدى هؤلاء الأطفال مماثلة لتلك المرتبطة بشرب القاصرين في الدراسات السابقة.

وأوضح أن التغييرات الدماغية التي تمت ملاحظتها شملت مناطق الدماغ القشرية التي لها صلة بالانتباه أو التنظيم العاطفي، بالإضافة إلى المناطق تحت القشرية المتعلقة بإلحاح الشخص.

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