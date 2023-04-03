وظائف بالمركز السعودي للشراكات الاستراتيجية في عدة تخصصات

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أعلن المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفية:

مسؤول خدمات مكاتب:

المؤهلات والخبرات:

دبلوم في إدارة الأعمال / الإدارة ، إدارة المكاتب ، إدارة الضيافة ، تكنولوجيا السلامة. أو مجال ذي صلة.

خبرة لا تقل عن 5 سنوات في الخدمات الإدارية والمكتبية (بما في ذلك إدارة المرافق والمباني ، والصحة والسلامة ، وبيئة مكان العمل) ويفضل أن يكون ذلك في:

صناعة أعمال متنوعة / متعددة الثقافات

الشركات متعددة الجنسيات

التطوير الاستراتيجي ، تطوير الأعمال العالمية أو دور من النوع المماثل.

أخصائي أول معمارية مؤسسية:

المؤهلات والخبرات:

شهادة البكالوريوس في مجال تقنية المعلومات

يفضل شهادة الماجستير في مجال تقنية المعلومات

المهارات والجدارات الشخصية المطلوبة للوظيفة: الخبرة في مجال العمل (البنية المؤسسية)

يمتلك الخبرة والقدرة في إدارة المشاريع التقنية

مهارات متقدمة في التواصل والتعامل مع الآخرين

الخبرة الكافية في استخدام أدوات النمذجة (Modeling Tools) وأنظمة إدارة البنية المؤسسية

العمل ضمن فريق والتعاون في انجاز المهام

مهارات التسويق والعرض للحلول باستخدام باوربوينت

مهارات التوثيق وأعداد التقارير

يفضل الحصول شهادات احترافية في استخدام إطار عمل توجاف (Togaf framework) أو مايعادلها.

إتمام دورات في استخدام إطار عمل توجاف (Togaf framework) أو مايعادلها.

أخصائي – المالية:

المؤهلات والخبرات:

درجة البكالوريوس في المالية أو المحاسبة أو العلوم الاكتوارية

يفضل الشهادة المالية أو المحاسبية (مثل CMA)

خبرة: خبرة لا تقل عن سنتين في التمويل والمحاسبة ويفضل أن تكون في:

صناعة أعمال متنوعة / متعددة الثقافات

الشركات متعددة الجنسيات

خبرة في التطوير الاستراتيجي أو تطوير الأعمال التجارية العالمية أو دور من النوع المماثل.

اخصائي اول – المالية:

المؤهلات والخبرات:

درجة البكالوريوس في المالية أو المحاسبة أو العلوم الاكتوارية

يفضل الشهادة المالية أو المحاسبية (مثل CMA)

خبرة: خبرة لا تقل عن 5 سنوات في التمويل والمحاسبة ويفضل أن تكون في:

صناعة أعمال متنوعة / متعددة الثقافات

الشركات متعددة الجنسيات

خبرة في التطوير الاستراتيجي أو تطوير الأعمال التجارية العالمية أو دور من النوع المماثل.

عن المركز:

المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية (SCISP) جهة حكومية، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، ويرتبط تنظيميًا بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم (127).

يهدف المركز إلى تحقيق الانسجام والتنسيق لجميع جهود المملكة في شأن شراكاتها الاستراتيجية الدولية مع دول الشراكات، بما يُسهم في بناء تلك الشراكات الاستراتيجية، وتطويرها، وتعزيزها، وتنسيق برامجها، ومتابعتها مع الجهات المعنية، وذلك من خلال اختصاصاته ومهامه في منظومة العمل الحكومي.

طريقة التقديم:

أوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 2 أبريل 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: ( اضغط هنا ).