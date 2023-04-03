ترامب يتجه إلى نيويورك لتسليم نفسه لبدء محاكمته (فيديو)

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غادر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الإثنين، إلى نيويورك تمهيدا لمثوله أمام محكمة مانهاتن لبدء إجراءات محاكمته في قضية تتعلق بشراء صمت ممثلة أمريكية قبل انتخابات 2016.

تسليم نفسه

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن طائرة ترامب أقلعت من مطار ويست بالم بيتش في فلوريدا إلى نيويورك، حيث سيقوم بتسليم نفسه لبدء محاكمته.

وفي السياق، شدد عمدة مدينة نيويورك، إريك آدامز في مؤتمر صحفي على أن شرطة المدينة “مستعدة لكل السيناريوهات المحتملة”، مشيرا إلى نشر عدد كبير من رجال الشرطة استعدادا لتلك المحاكمة.

والجمعة، طلب الادعاء العام في مانهاتن بمدينة نيويورك من دونالد ترامب تسليم نفسه، على خلفية القضية ذاتها.

الأولى من نوعها

وتعد هذه القضية الجنائية الأولى من نوعها ضد رئيس أمريكي سابق، وصدمة لمحاولة ترامب العودة إلى البيت الأبيض عام 2024.

والخميس، وجه المدعون العامون في مانهاتن بمدينة نيويورك اتهاما إلى ترامب بقضية دفع 130 ألف دولار لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز، قبل انتخابات 2016، حسب أسوشيتد برس.

وزعمت دانيلز أنها كانت على علاقة مع الرئيس السابق قبل فترة طويلة من ترشحه للرئاسة وتلقت أموالا مقابل صمتها بخصوص هذه العلاقة قبل انتخابات 2016.

ونفى ترامب إقامة أي علاقة من هذا القبيل مع دانيلز، منذ خروج تلك الادعاءات إلى العلن عام 2018.

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