الإثنين، ١٢ رمضان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٣ أبريل ٢٠٢٣ ميلادى
شاهد.. سيارة تقتحم متجرًا وأخرى تهوي من منحدر ثلجي في تركيا
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شاهد.. سيارة تقتحم متجرًا وأخرى تهوي من منحدر ثلجي في تركيا

شاهد.. سيارة تقتحم متجرًا وأخرى تهوي من منحدر ثلجي في تركيا

شاهد.. سيارة تقتحم متجرًا وأخرى تهوي من منحدر ثلجي في تركيا
٠٩:٤٩:٤٢ م، الإثنين، ١٢ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

وثقت مقاطع فيديو متداولة، اقتحام سيارة لأحد المتاجر في تركيا، وأخرى سقطت من منحدر ثلجي بعد فقدان سائقها السيطرة عليها.

سيارة تقتحم متجر غذائي

وتفصيلا، رصدت عدسات الكاميرات الأمنية لحظة اقتحام سيارة لمتجر أغذية، بعد خروجها عن السيطرة ، ما أدى لحدوث أضرار مادية، وذلك في منطقة سيحان بولاية أضنة التركية.

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انقلاب مركبة من منحدر ثلجي

ووثق مقطع آخر، لحظة انقلاب سيارة أثناء صعودها لمنحدر مغطى، بعد أن حاول سائقها السير بسرعة على منحدر مغطى بالثلوج، وذلك في منطقة بورتشكا في ولاية آرتفين التركية.

وتسبب الحادث في سائق المركبة بإصابات وجروح طفيفة، بعد مبادرته للقفز من السيارة للنجاة بحياته .

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انقلاب مركبة تركيا حادث مركبة مركبة

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