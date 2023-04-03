فنلندا تنضم لـ “الناتو” بشكل رسمي غدًا.. وروسيا تعلق

تواصل- وكالات:

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “ناتو” ينس ستولتنبرج، أن فنلندا سوف تصبح العضو الـ31 بالحلف، غدا الثلاثاء.

وقال ستولتنبرج، اليوم الإثنين في مؤتمر صحفي قبل اجتماع وزراء خارجية دول الحلف في بروكسل: “سوف نرفع العلم الفنلندي لأول مرة في مقر الناتو”.

مراسم رفع العلم

وأضاف أنه سوف يجري الترحيب رسميا بفنلندا من خلال مراسم رفع العلم للاحتفال بانضمامها للناتو.

طلب انضمام

وكانت فنلندا تقدمت بطلب للانضمام لعضوية الحلف مع السويد في مايو 2022 بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، ولكن طلبها واجه عراقيل بسبب معارضة أنقرة لانضمام السويد.

ويتعين على جميع دول الناتو الموافقة بالإجماع على انضمام الدول الجديدة.

وبعد أشهر من المباحثات بوساطة من الناتو، صوتت تركيا لصالح انضمام فنلندا للناتو الأسبوع الماضي.

روسيا ترد

صرّح نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر جروشكو، بأن روسيا ستعزز قدراتها العسكرية في الاتجاهين الغربي والشمالي الغربي كرد فعل على انضمام فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي “ناتو”.

وقال جروشكو لوكالة “سبوتنيك” الروسية اليوم الإثنين: “لقد جرى بالفعل الإعلان عن جزء من الإجراءات. سنعمل على تعزيز إمكاناتنا العسكرية في الاتجاهين الغربي والشمالي الغربي، وفي حالة انتشار قوات الناتو الأخرى في فنلندا، سنتخذ خطوات إضافية لضمان الأمن العسكري الموثوق لروسيا”.

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