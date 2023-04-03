رفع الأذان داخل ثاني أكبر قسم شرطة بمدينة نيويورك

تواصل – فريق التحرير:

استضاف قسم شرطة 115 كوينز، وهو ثاني أكبر قسم شرطة بمدينة نيويورك الأمريكية، مائدة إفطار داخل القسم، وجرى رفع أذان المغرب من داخل مقر القسم.

رفع الأذان

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مع فيديو أظهر رفع أذان المغرب من داخل قسم الشرطة، بينما جلس الحضور استعداد لإفطار المغرب.

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نادي تشيلسي

وفي وقت سابق، تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر، مقطع فيديو، يوثق رفع أذان المغرب بملعب نادي تشيلسي الإنجليزي في العاصمة البريطانية لندن.

الإفطار الرمضاني

ورفع الأذان لأول مرة على ملعب نادي تشلسي الانجليزي في لندن تزامنًا مع استضافة الإفطار الرمضاني الأول في تاريخ النادي.

مشروع الخيمة الرمضانية

وتم تنظيم حفل الإفطار بالتعاون مع مشروع الخيمة الرمضانية وهي مؤسسة خيرية تأسست عام 2013 لدمج المجتمع، حسب “اليوم”.

فخورون للغاية

وبصفته قال رئيس مؤسسة تشيلسي، سيمون تايلور:”فخورون للغاية بأن نكون أول نادٍ في الدوري الممتاز يقوم بذلك، وأرحب بالجميع”.