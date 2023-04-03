الإثنين، ١٢ رمضان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٣ أبريل ٢٠٢٣ ميلادى
استرداد 14 مركبة.. شرطة الرياض تطيح بعصابة سرقة مركبات
فنلندا تنضم لـ “الناتو” بشكل رسمي غدًا.. وروسيا تعلق
لربّات المنازل.. تحذير من “الغذاء والدواء” عند استخدام زيت القلي
“الشؤون الإسلامية” تدشن برامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين وتوزيع التمور والمصاحف في باكستان
وزارة الخارجية في أذربيجان تستدعى سفير إيران
لهذا السبب.. “ماكدونالدز” تعلن غلق مكاتبها في أمريكا

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

استرداد 14 مركبة.. شرطة الرياض تطيح بعصابة سرقة مركبات

استرداد 14 مركبة.. شرطة الرياض تطيح بعصابة سرقة مركبات

استرداد 14 مركبة.. شرطة الرياض تطيح بعصابة سرقة مركبات
٠٩:٣٢:٤٢ م، الإثنين، ١٢ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ أبريل ٢٠٢٣
0

تواصل- فريق التحرير:

قبضت شرطة منطقة الرياض على مقيم من الجنسية التشادية و 3 مواطنين لسرقتهم مركبات واستخدامها في حوادث سلب.

وحسب بيان نشره الحساب الرسمي لـ”الأمن العام” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، فقد تم استرداد 14 مركبة مسروقة وإيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

ضبط 8 مخالفين

وفي وقت سابق، تمكنت شرطة منطقة الرياض من القبض على 8 مقيمين مخالفين لنظامي الإقامة والعمل من الجنسية الهندية.

ترويج لعمرة وهمية:

وأوضحت شرطة الرياض في بيان لها أنهم قاموا بالترويج لحملاتِ عمرة وهمية بغرض النصب والاحتيال.

ونوهت في بيانها الذي نشرته صفحة الامن العام على حسابها في تويتر أنهم اتخذوا أربعة مكاتب للنسخ والطباعة مقارَّ لهم.

وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

سرقة مركبات:

وقبل أسبوعين ألقت شرطة منطقة الرياض القبض على 5 مقيمين من الجنسية السورية لسرقتهم مركبات واستخدامها في سرقة مبانٍ تحت الإنشاء.

وأوضحت أنه ضبط بحوزتهم 8 مركبات مسروقة وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

اقرأ أيضا

بيان مهم من السفارة الأمريكية بالرياض: انتظروا هذا الحدث في السادسة

الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية الأمن العام سرقة مركبات شرطة الرياض

مواد ذات صلة

المزيد
جموع المصلين تؤدي صلاة تراويح ليلة 28 رمضان بساحات المسجد الحرام

جموع المصلين تؤدي صلاة تراويح ليلة 28 رمضان بساحات المسجد الحرام

٠٢:٠٩ ص، الجمعة، ٢٩ أبريل ٢٠٢٢
شبكة أمريكية: تخريب مركز إسلامي في الولايات المتحدة

شبكة أمريكية: تخريب مركز إسلامي في الولايات المتحدة

٠٣:٤٦ م، السبت، ١٦ يوليو ٢٠١٦
الأمير متعب لـ إيران: التدخل في شؤون العرب مرفوض ويكفي ما حل بسوريا والعراق واليمن

الأمير متعب لـ إيران: التدخل في شؤون العرب مرفوض ويكفي ما حل بسوريا والعراق واليمن

٠٧:٢٧ م، الأربعاء، ٢٦ نوفمبر ٢٠١٤
أمانة جدة لـ«تواصل»: لا علاقة لنا بتحديد أسعار وجبات المطاعم والمطابخ

أمانة جدة لـ«تواصل»: لا علاقة لنا بتحديد أسعار وجبات المطاعم والمطابخ

٠٦:٢٥ م، الأحد، ١٨ ديسمبر ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *