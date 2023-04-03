استرداد 14 مركبة.. شرطة الرياض تطيح بعصابة سرقة مركبات

تواصل- فريق التحرير:

قبضت شرطة منطقة الرياض على مقيم من الجنسية التشادية و 3 مواطنين لسرقتهم مركبات واستخدامها في حوادث سلب.

وحسب بيان نشره الحساب الرسمي لـ”الأمن العام” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، فقد تم استرداد 14 مركبة مسروقة وإيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

ضبط 8 مخالفين

وفي وقت سابق، تمكنت شرطة منطقة الرياض من القبض على 8 مقيمين مخالفين لنظامي الإقامة والعمل من الجنسية الهندية.

شرطة منطقة الرياض تقبض على (4) أشخاص لارتكابهم حوادث سرقة وسلب. pic.twitter.com/h8X2nAoxEq — الأمن العام (@security_gov) April 3, 2023

ترويج لعمرة وهمية:

وأوضحت شرطة الرياض في بيان لها أنهم قاموا بالترويج لحملاتِ عمرة وهمية بغرض النصب والاحتيال.

ونوهت في بيانها الذي نشرته صفحة الامن العام على حسابها في تويتر أنهم اتخذوا أربعة مكاتب للنسخ والطباعة مقارَّ لهم.

وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

سرقة مركبات:

وقبل أسبوعين ألقت شرطة منطقة الرياض القبض على 5 مقيمين من الجنسية السورية لسرقتهم مركبات واستخدامها في سرقة مبانٍ تحت الإنشاء.

وأوضحت أنه ضبط بحوزتهم 8 مركبات مسروقة وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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