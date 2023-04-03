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لربّات المنازل.. تحذير من “الغذاء والدواء” عند استخدام زيت القلي
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لربّات المنازل.. تحذير من “الغذاء والدواء” عند استخدام زيت القلي

لربّات المنازل.. تحذير من “الغذاء والدواء” عند استخدام زيت القلي

لربّات المنازل.. تحذير من “الغذاء والدواء” عند استخدام زيت القلي
٠٩:٢٣:٣٢ م، الإثنين، ١٢ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

نصحت الهيئة العامة للغذاء والدواء باتباع إرشادات عدة في أثناء القلي، مشددة على أهمية التقليل من وجود بقايا الطعام في الزيت أولاً بأول، وعدم تركه على النار دون مراقبة قبل أن يبدأ بإظهار الأدخنة.

عدم استخدام الزيت أكثر من مرتين

ودعت “الغذاء والدواء” إلى عدم استخدام الزيت أكثر من مرتين، أو تركه على النار دون مراقبة، ووضع الأغذية المراد قليها برفق، إضافةً إلى تسخين الزيت تدريجيًّا قبل البدء بعملية القلي.

إخلاء منطقة القلي

وشددت “الهيئة” على ضرورة إخلاء منطقة القلي وما حولها من أي مادة قابلة للاشتعال، والقلي في أماكن ذات تهوية جيدة.
وذكرت”الغذاء والدواء” أن الاستهلاك المفرط للأطعمة المقلية والتحضير الخاطئ لها قد تشكلان خطرًا على الصحة، فزيوت القلي تتغير عند تكرار استخدامها؛مما ينتج عنه مواد ضارة على الصحة.

نصائح عند استخدام جهاز قياس ضغط الدم

شاركت هيئة الغذاء والدواء،عدة نصائح وتوجيهات من الواجب استخدامها عند استخدام جهاز قياس ضغط الدم، لضمان ظهور القراءات الصحيحة والدقيقة.

القلق والتدخين

وعبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أطلقت “الغذاء والدواء” هذه النصائح:

1- لا ينصح بقياس الضغط عند القلق أو بعد جهد بدني أو ذهني

2- ضع قدميك على الأرض متوازيتان، واسند ظهرك لتجلس بشكل مستقيم

3- لا ينصح بتناول الكافيين، أو التدخين، لمدة 30 دقيقة قبل قياس الضغط

4- ثني أو نزع أي ملابس حول الذراع، للتمكن من لف سوار قياس الشغط بسهولة

5- لا ينصح بأخذ قياس الضغط والمثانة ممتلئة

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شراب الفاكهة

وفي وقت سابق، نفت هيئة الغذاء والدواء، شائعة ادعت أن شراب الفاكهة متعدد النكهات يحتوي على بعض المواد الكيميائية، على شكر بودرة، ومنها فوسفات الكالسيوم، الذي يدمر العظام.

تقييم سلامة المكونات

وأوضحت “الغذاء والدواء” أن جميع المكونات الداخلة في تركيب أي مادة غذائية، يتم تقييم سلامتها، حيث لا يسمح بإضافة أي مادة يكون لها أثر سلبي على الصحة.

الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية الغذاء والدواء زيت القلي صحة وتغذية

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