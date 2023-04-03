وزارة الخارجية في أذربيجان تستدعى سفير إيران

تواصل- فريق التحرير:

استدعت أذربيجان، الإثنين، سفير إيران لدى باكو سيد عباس موسوي، ردا على مذكرة دبلوماسية من طهران موجهة إلى وزارة خارجية أذربيجان.

تقديم مذكرة إلى الجانب الإيراني

وقال متحدث الخارجية الأذربيجانية أيخان حاجي زادة في بيان: “ردا على ما ورد في مذكرة الجانب الإيراني بشأن أن الإعلام الأذربيجاني غير موضوعي، تم تقديم مذكرة إلى الجانب الإيراني، وكذلك قائمة بعدد من المقالات التي نشرت في وسائل الإعلام الإيرانية ضد أذربيجان”.

وأضاف أن وزارة الخارجية الأذربيجانية “تلقت المذكرة الإيرانية، في وقت سابق اليوم”.

معلومات مهينة وكاذبة

ووصف زادة ما ورد في الإعلام الإيراني عن بلاده بأنه بمثابة “معلومات مهينة وكاذبة، كما أنه افتراء وتحيز ضد أذربيجان ومسؤوليها الحكوميين”.

واعتبر أن مثل هذا المحتوى “يضر بالعلاقات الثنائية ويتسبب في سوء فهم بين البلدين”.

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