الإثنين، ١٢ رمضان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٣ أبريل ٢٠٢٣ ميلادى
رفع الأذان داخل ثاني أكبر قسم شرطة بمدينة نيويورك
ترامب يتجه إلى نيويورك لتسليم نفسه لبدء محاكمته (فيديو)
تقنيات حديثة لتطوير زراعة الدخن وزيادة إسهامه في الأمن الغذائي بالمملكة
شاهد.. سيارة تقتحم متجرًا وأخرى تهوي من منحدر ثلجي في تركيا
بعد اختفاء طويل أثار الجدل.. ظهور الرئيس التونسي وتصريحات مفاجئة
استرداد 14 مركبة.. شرطة الرياض تطيح بعصابة سرقة مركبات

الرئيسية

 /

دولي

 /

وزارة الخارجية في أذربيجان تستدعى سفير إيران

وزارة الخارجية في أذربيجان تستدعى سفير إيران

وزارة الخارجية في أذربيجان تستدعى سفير إيران
٠٩:١٠:٢٧ م، الإثنين، ١٢ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ أبريل ٢٠٢٣
0

تواصل- فريق التحرير:

استدعت أذربيجان، الإثنين، سفير إيران لدى باكو سيد عباس موسوي، ردا على مذكرة دبلوماسية من طهران موجهة إلى وزارة خارجية أذربيجان.

تقديم مذكرة إلى الجانب الإيراني

وقال متحدث الخارجية الأذربيجانية أيخان حاجي زادة في بيان: “ردا على ما ورد في مذكرة الجانب الإيراني بشأن أن الإعلام الأذربيجاني غير موضوعي، تم تقديم مذكرة إلى الجانب الإيراني، وكذلك قائمة بعدد من المقالات التي نشرت في وسائل الإعلام الإيرانية ضد أذربيجان”.

وأضاف أن وزارة الخارجية الأذربيجانية “تلقت المذكرة الإيرانية، في وقت سابق اليوم”.

معلومات مهينة وكاذبة

ووصف زادة ما ورد في الإعلام الإيراني عن بلاده بأنه بمثابة “معلومات مهينة وكاذبة، كما أنه افتراء وتحيز ضد أذربيجان ومسؤوليها الحكوميين”.

واعتبر أن مثل هذا المحتوى “يضر بالعلاقات الثنائية ويتسبب في سوء فهم بين البلدين”.

اقرأ أيضا

أذربيجان تطيح بشبكة تجسس إيرانية مكونة من 39 شخصًا

الكلمات الدلالية:
أذربيجان أيخان حاجي سفير إيران وزارة خارجية أذربيجان

مواد ذات صلة

المزيد
عاجل.. لبنان تستبق وترحب بقرار جديد من المملكة بعد استقالة جورج قرداحي

عاجل.. لبنان تستبق وترحب بقرار جديد من المملكة بعد استقالة جورج قرداحي

٠٨:٤٨ م، الأربعاء، ٠٨ ديسمبر ٢٠٢١
ناشطون: شهداء «الأقصى» الـ6 في الجمعتين الماضية واليوم جميعهم أسماؤهم «محمد»

ناشطون: شهداء «الأقصى» الـ6 في الجمعتين الماضية واليوم جميعهم أسماؤهم «محمد»

٠٩:٠٩ م، الجمعة، ٢١ يوليو ٢٠١٧
سوريا.. أَسْرى وقتلى من جنود بشار في تقدم لثوار حلب

سوريا.. أَسْرى وقتلى من جنود بشار في تقدم لثوار حلب

٠٣:٤٤ م، الأربعاء، ١٧ ديسمبر ٢٠١٤
قيادي إيراني يدعو المتطوعين من أجل الحرب في العراق

قيادي إيراني يدعو المتطوعين من أجل الحرب في العراق

٠٤:١٣ م، الأثنين، ٣٠ يونيو ٢٠١٤

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *