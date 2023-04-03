تواصل- فريق التحرير:

دشنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالملحقية الدينية بسفارة المملكة في باكستان اليوم برامج خادم الحرمين الشريفين من التمور والمصاحف وتفطير الصائمين في باكستان.

جاء ذلك بحضور وزير الشؤون الدينية الباكستاني مفتي عبدالشكور، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف بن سعيد المالكي, والملحق الديني المكلف عبدالمجيد مشعان العتيبي.

25 طن تمور

وببلغ وزن التمور التي سيتم توزيعها 25 طنًا من التمور الفاخرة وهدية خادم الحرمين الشريفين من المصحف الشريف بعدد 26 ألف نسخة من إصدارات المجمع المختلفة وترجمة معاني كلمات القرآن الكريم باللغة الأوردية.

وأوضح السفير المالكي خلال التدشين أن سفارة المملكة في باكستان تتشرف بتدشين هذه البرامج التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

وأشار إلى أن برامج تفطير الصائمين وتوزيع المصاحف والتمور هي جزء من المشاريع التي وجه خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- بإقامتها في شهر رمضان الكريم في عدد من الدول ومنها جمهورية باكستان الإسلامية.

رعاية الأسر الفقيرة

وبين أن المشروع يهدف إلى رعاية الأسر الفقيرة والمحتاجة والأرامل والأيتام وإدخال الفرح والسرور إلى قلوبهم، وسد حاجتهم ومد يد العون والمساعدة لهم عبر تقديم بعض المواد الغذائية الضرورية والإسهام الفعّال في التخفيف من معاناة الحياة المعيشية للأسر الفقيرة والأكثر احتياجاً.

رسالة سامية

ونوه المالكي بالدعم الذي تقدمه المملكة لكل ما يخدم المسلمين في مختلف دول العالم وذلك من منطلق رسالتها السامية التي تحملها للشعوب الإسلامية في كل مكان.

شكرًا خادم الحرمين وولي العهد

من جانبه قدم وزير الشؤون الدينية الباكستاني نيابة عن حكومة وشعب باكستان الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد ـ حفظهما الله ـ على ما تقدمه المملكة من دعم مستمر للمحتاجين في باكستان, منوهاً بجهود وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالملحقية الدينية في باكستان وتفانيها في تنفيذ هذا البرنامج السنوي.

اقرأ أيضا

تدشن هدية خادم الحرمين من التمور والمصاحف وتفطير الصائمين في ماليزيا (صور)