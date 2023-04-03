دراسة حديثة تكشف مفاجأة بين علاقة ممارسة الرياضة بالموت المبكر

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كشفت دراسة حديثة أن ممارسة التمارين الرياضية بانتظام يمكن أن تقضي على المخاطر المتزايدة للموت المبكر لمن يعانون من ضعف في النوم.

وأجريت الدراسة على أكثر من 92000 بريطاني، حيث وجدوا أن فرص الوفاة مبكرا إما من السرطان أو من أمراض القلب والأوعية الدموية – مثل النوبة القلبية أو السكتة الدماغية – قد تم القضاء عليها عن طريق التمرين.

ودرس باحثون من جامعة قوانغتشو الطبية بالصين السجلات الصحية للمشاركين الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و73 عاما، والذين ارتدوا سوارا لمقياس التسارع لمدة أسبوع واحد بين عامي 2013 و2015.

وبحسب الدراسات التي أجريت في هذا الشأن، فإن النوم القليل جدا أو الطويل جدا بحياة أقصر، لكن العلماء وجدوا أن النشاط البدني يقاوم الكثير من الآثار السلبية.

فوائد ممارسة الرياضة

وأكد الأطباء وخبراء الصحة، على أهمية ممارسة الرياضة في شهر رمضان، لفوائدها في زيادة وتقوية المناعة وإنقاص الوزن.

وحدد الأطباء ضوابط ممارسة الرياضة في شهر رمضان على النحو التالي:

– ممارسة الرياضة بعد تناول وجبة الإفطار بوقت كاف

– يجب عدم ممارسة الرياضة قبل الإفطار مباشرة

– مرضى الكلى والقلب لا يمارسون الرياضة إطلاقا إلا بعد الإفطار

– عدم تناول أي فيتامينات أو مكملات غذائية إلا في أضيق الحدود

– رياضة المشي مناسبة لكل الفئات العمرية خلال الصيام وبعد الإفطار

– الشخص البدين يفضل له الرياضة أثناء الصيام لمدة نصف ساعة فقط.

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