8 إرشادات لطهي الطعام بطريقة صحية

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نصحت هيئة الغذاء والدواء باتباع عدة إرشادات أثناء القلي، مشددة على أهمية عدم الإفراط في مدة القلي والتأكد من تمام استواء الطعام من الداخل.

8 إرشادات

وعن تلك الإرشادات، قالت “الهيئة” إنها كالتالي:

1- عدم ترك الزيت على النار دون مراقبة.

2-التقليل من وجود بقايا الطعام في الزيت أولاً بأول.

3- وضع الأغذية المراد قليها في الزيت برفق.

4- القلي قبل أن يبدأ الزيت بإظهار الأدخنة.

5- عدم استخدام الزيت أكثر من مرتين.

6- تسخين الزيت تدريجياً قبل البدء بعملية القلي.

7- يجب القلـي في أماكن ذات تهوية جيدة.

8- إخلاء منطقة القلي وما حولها من أي مادة قابلة للاشتعال.

في وقت سابق، أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء اليوم، أنه يفضل استخدام “الفقع “خلال عشرة أيام بعد استخراجه من الأرض، وعدم حفظه لفترات طويلة عبر السلق أو التجميد، حفاظًا على قوامه ونكهته, مشددةً على أهمية إزالة المناطق سوداء اللون، وتنظيفه من التربة جيدًا، عند التحضير، وشطفه بالماء الجاري وتجفيفه.

الكمأة وأنواعها

وأشارت الهيئة إلى أن من مسمياته “الكمأة”، وأنواعه: الجبي والخلاسي والزبيدي.

وبيّنت أن من فوائد “الفقع” احتواءه على جميع الأحماض الأمينية الأساسية، وعلى مستويات عالية من مضادات الأكسدة، بالإضافة إلى أنه غني بالبروتينات والدهون والألياف الغذائية والفوسفور.

وكانت هيئة الغذاء والدواء نشرت معلومات هامة عن “الفقع” وطريقة استخدامه وأبرز فوائده، وذلك في أنفوجراف عبر صفحتها الشخصية على “تويتر”.

قالت الهيئة إن الفقع من مسمياته “الكمأة”، ومن أنواعه: الجبي، والخلاسي والزبيدي.

طريقة الاستخدام

وأوضحت أنه يفضل استخدامه خلال 10 أيام بعد استخراجه من الأرض وينصح بعدم حفظه لفترات طويلة عبر السلق أو التجميد حفاظا على قوانه ونكهته.

وأضافت: لتحضير الفقع احرص على إزالة المناطق سواء اللون وتنظيفه من التربة جيدا وشطفه بالماء الجاري وتجفيفه.

من فوائده

1- وجود جميع الأحماض الأمينية الأساسية

2- يحتوي على مستويات عالية من مضادات الأكسدة

3- غني بالبروتينات والدهون والألياف الغذائية والفسفور

سوق الفقع

وتشهد أسواق المملكة وخاصة الحدود الشمالية في هذه الأيام، انتعاشًا في مبيعات “الفقع”، الذي يزدهر بشكل خاص عقب تساقط الأمطار في الوسم – الوقت الذي يسبق فصل الشتاء،

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هيئة الغذاء والدواء تنصح باستخدام “الفقع” خلال 10 أيام من استخراجه