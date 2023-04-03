شاهد: “صاعقة” تضرب قمة مركز التجارة العالمي في نيويورك

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أظهر مقطع فيديو متداول لحظة ضرب صاعقة لمركز التجارة العالمي في مدينة ‎نيويورك أني الأحد خلال عاصفة رعدية قوية ضربت الساحل الشرقي.

ويظهر الفيديو أن الصاعقة استهدفت المركز التجاري العالمي، حيث تظهر اللقطة سقوطها عليه.

قمة مخروطية

مع وضع أخر قطعة، والتي هي عبارة عن قمة مخروطية الشكل، أعلى مبنى مركز التجارة العالمي، صباح الجمعة، يصبح المبنى رسميا أطول برج في الولايات المتحدة بارتفاع يبلغ 541 مترًا.

وكانت القمة المخروطية هي آخر قطعة في عملية إعادة بناء “وان وورلد ترايد سنتر”، المعروف أيضا باسم برج الحرية، الذي دمر بالهجمات التي وقعت في 11 سبتمبر 2001.

وتم بث تلك العملية التي شهدت قيام مروحية بوضع القمة في مكانها على الهواء مباشرة في التليفزيون، حيث قام مات لاور، مقدم برنامج «توداي شو» في محطة «إن.بي.سي» التليفزيونية الأمريكية بالنفخ في بوق إيذانا ببداية العملية.

ويعتبر البرج، المقرر الانتهاء منه العام المقبل، هو الأطول في نصف الكرة الأرضية الغربي وثالث أطول مبنى في العالم، وسيكون البرج هو الأول من بين 4 مبان تابعة لمركز التجارة العالمي سيتم الانتهاء منها كجزء من عملية إعادة إعمار تبلغ تكلفتها 4 مليارات دولار.

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