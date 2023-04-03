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يناير الماضي يسجل ثاني أعلى كمية هطول للأمطار منذ 1991

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يناير الماضي يسجل ثاني أعلى كمية هطول للأمطار منذ 1991

يناير الماضي يسجل ثاني أعلى كمية هطول للأمطار منذ 1991

يناير الماضي يسجل ثاني أعلى كمية هطول للأمطار منذ 1991
٠٥:٥١:٠٤ م، الإثنين، ١٢ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – واس: 

أصدر المركز الوطني للأرصاد التقرير المناخي للأمطار ودرجات الحرارة لشهر يناير 2023م الذي صادف شتاء هذا العام.

وأوضح التقرير أن المملكة تأثرت خلال يناير الماضي بأمطار أعلى من المعدل الطبيعي مقارنة مع الفترة المرجعية (1991 – 2020)، إذ تعد ثاني أعلى كمية هطول تاريخيًا، وذلك بحسب ما رصدته المحطات المأهولة.

كمية هطول الأمطار

وأشار التقرير إلى أن معظم المحطات سجلت كمية هطول أعلى من المعدل إذ بلغت كمية الأمطار بمحطة القصيم خلال يناير الماضي 122.7 ملم كأعلى قيمة في تاريخها وذلك مقارنة بالفترة المرجعية المذكورة.

وبين التقرير ارتفاع معدل درجات الحرارة الصغرى بمقدار 2.3 °م لشهر يناير الماضي، وهو ما يعد ثاني أعلى معدل درجة حرارة صغرى مقارنة بالفترة المرجعية (1991 – 2020).

ولفت أشار إلى ارتفاع طفيف في معدل درجة الحرارة العظمى حيث بلغ 0.2 °م فقط، إضافة إلى ارتفاع معدل متوسط درجة الحرارة للشهر نفسه بمقدار 1.1 °م وذلك مقارنة بالفترة المناخية المرجعية.

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الكلمات الدلالية:
الأمطار شهر يناير كمية الأمطار يناير الماضي

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