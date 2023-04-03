توضيح عاجل من “قوى” بخصوص الاستفادة من إعفاءات نقل الموظفين

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أصدرت منصة “قوى” توضيحا مهما بخصوص استفادة المنشأة من الإعفاءات الخاصة بنقل الموظفين.

جاء ذلك ردا على سائل يقول إنه أتم نقل 4 موظفين علي منشأة جديده وكانت رخصة العمل منتهية من 11 شهر بـ 100﷼ وسويت لهم رخصة عمل جديده وأصبح الباقي معهم من المدة شهر واحد فإذا سويت لهم إقامة رخصة عمل جديده هل سيتم احتساب رخصة العمل 100 ﷼ أم 9700 ﷼؟.

جميع الإعفاءات

وأجابت قوى بأنه في حال تم الاستفادة من جميع الإعفاءات المستحقة للمنشأة خلال السنة المالية لابد من انتظار السنة المالية الجديدة للمنشأة للاستفادة من الاعفاءات.

وفي وقت سابق، قدمت منصة قوى، التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، آلية حساب مكافأة نهاية الخدمة، وموعد استحقاق المكافأة، وكيفية حسابها حسب قواعد نظام العمل بالمملكة.

آلية استخدام الحاسبة

وفيما يلي آلية استخدام الحاسبة:

-انقر على رابط حاسبة مكافأة نهاية الخدمة (اضغط هنا)

-بعد ذلك قم بتحديد نوع عقد العمل الخاص بك.

– حدد سبب انتهاء العمل سواء تقاعد أو استقالة أو غيره.

-بعد ذك قم بإدخال قيمة الراتب الخاص بك.

-أدخل عدد سنوات الخدمة التي قضيتها في العمل.

-بعد الانتهاء من إدخال كافة البيانات المطلوبة، سيظهر أمامك صفحة متضمنة قيمة مكافأة نهاية الخدمة الخاصة بك.

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