طرائف رمضانية.. سفيان بن عيينة وتلميذه الأعرابي
تواصل – فريق التحرير:
لزم أعرابي سفيان بن عيينة حتى سمع منه ثلاثة آلاف حديث، ثم جاءه يودعه..
فقال له سفيان: يا أعرابي، ما أعجبك من حديثنا؟..
قال: ثلاثة أحاديث: حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أنه كان يحب الحلواء ويحب العسل..
وحديثه عليه الصلاة والسلام: إذا حضر العشاءُ وحضرت الصلاةُ فابدأوا بالعشاء..
وحديث عائشة عنه صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر.
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