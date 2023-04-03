بيان مهم من السفارة الأمريكية بالرياض: انتظروا هذا الحدث في السادسة

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نشر الحساب الرسمي للسفارة الأمريكية في الرياض منشورا عن حدث مهم اليوم في تمام الساعة السادسة.

وقالت السفارة في بيانها: تابعوا البث المباشر الليلة في تمام الساعة السادسة مساءً للتعرف على رواد الفضاء المتجهين إلى القمر المشاركين في مهمة Artemis II

وأضافت: سيمهد هؤلاء المستكشفون الطريق للهبوط على سطح القمر في المستقبل، واتخاذ القفزة العملاقة التالية وهي استكشاف الإنسان للمريخ.

المياه على سطح القمر

وكانت دراسة حديثة كشفت اليوم عن أول خريطة تفصيلية لتوزيع المياه في القطب الجنوبي للقمر.

وأوضحت أن المياه تغطي المنطقة المرصودة نحو ربع سطح القمر على الجانب المواجه للأرض، أقل من 60 درجة من خط العرض، حتى القطب الجنوبي.

توزيع المياه

وبحسب الدراسة، فقد تم تحديد توزيع المياه من خلال مراقبة الإشعاع الشمسي المنعكس من سطح القمر في الأشعة تحت الحمراء.

تكشف نتيجة هذه الدراسة التي نشرها موقع “نيو سينس”، عن بصمة ضوئية مميزة وفريدة من نوعها للمياه، حيث جمع العلماء البيانات عن نموذج التضاريس القمرية المضاء بعناية لتسليط الضوء على المناطق المظللة.

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