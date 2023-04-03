“تقنية المعلومات” تطلق المرحلة الثانية من إصدار التصاريح الرقمية للاعتكاف

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أطلقت وكالة الشؤون التقنية والتحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي المرحلة الثانية من إصدار التصاريح الرقمية بالاعتكاف لموسم شهر رمضان المبارك 1444`هـ

وأوضحت أنها ممثلة بالإدارة العامة لتقنية المعلومات بالتعاون مع وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية فقد تم ذلك بالتعاون بالإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية.

استقبال أكثر من 3000 طلب تصريح اعتكاف

وأضافت أنه تم خلال المرحلة الأولى استقبال أكثر من 3000 طلب تصريح اعتكاف بشكل إلكتروني عبر منصة الخدمات الرقمية وتم فرزها وإصدار التصاريح للمعتكفين في المرحلة الثانية.

وأكدت أنها كثفت جهودها وطاقاتها البشرية والتقنية للتسهيل على “المعتكفين” الحصول على التصاريح بشكل الكتروني عبر منصة الخدمات الرقمية مع تقديم كافة الخدمات والتسهيلات للمعتكفين في المسجد الحرام.

إشراف ميداني مباشر من الرئيس العام

وبينت أن ذلك بدءًا من دخول المعتكفين وحتى خروجهم خلال العشر الأواخر من رمضان، بإشراف ميداني مباشر من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

وأشارت إلى أن ذلك يأتي إنفاذًا لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن السديس، في بذل المزيد من الجهود و تقديم كل ما من شأنه خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.

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