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“الصحة” تطلق حملة لتوعية الصائمين بأهمية المحافظة على مخزون الحديد
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“الصحة” تطلق حملة لتوعية الصائمين بأهمية المحافظة على مخزون الحديد

“الصحة” تطلق حملة لتوعية الصائمين بأهمية المحافظة على مخزون الحديد

“الصحة” تطلق حملة لتوعية الصائمين بأهمية المحافظة على مخزون الحديد
٠٥:٠٠:٠٢ م، الإثنين، ١٢ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

أطلقت وزارة الصحة حملة توعوية تحت شعار “رمضان مفتاح”، بهدف توعية الصائمين للمحافظة على مخزون الحديد خلال شهر رمضان المبارك.

رسائل رمضانية افتراضية بشأن مخزون الحديد

ونشرت الوزارة عبر منصاتها الإعلامية انفوجرافيك، تضمن رسائل رمضانية افتراضية موجهة إلى المجتمع من مخزون الحديد.

وأوضحت أنها بجانب الجميع في مواجهة منشحوب الجلد، وخفقان القلب، وكثرة الصداع، وألم البطن، والإمساك عندما تتناول من مصادري الطبيعية، والمتمثلة في خمسة أنواع من الأطعمة، وهي:

1 – السبانخ.

2 – الطماطم.

3 – العدس.

4 – الشوكولاته.

5 – اللحوم الداكنة.

وأكدت وزارة الصحة ضمن حملتها التوعوية تحت شعار ” رمضان مفتاح الصحة” أهمية شرب الماء والسوائل بين فترتي الإفطار والسحور للمساعدة على تجنب المشاكل الصحية.

وبينت أن ذلك يخص إذا كنت مُصاباً بأحد الأمراض المؤثرة على الكلى فشرب السوائل بالكميات المحددة من طبيبك تسهم في تعويض الفقد أثناء فترة الصيام وتجنب الجفاف الناتج عن حرارة الجو وطول فترة الصيام.

وأوضحت “الصحة” أهمية شرب كميات وفيرة من الماء والسوائل لتجنب الجفاف الناتج عن حرارة الجو وطول فترة الصيام.

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الكلمات الدلالية:
الحدديد السبانخ الشوكولاتة اللحوم الداكنة حملة توعوية رمضان رمضان مفتاح وزارة الصحة

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